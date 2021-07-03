حركة البناء تعلن المشاركة في الحكومة المقبلة

أعلنت حركة البناء عن تمسكها بخيار المشاركة في الحكومة المقبلة بعد اجتماع مجلس الشورى الخاص بها ووصفته بالاستراتيجي.

وقالت الحركة، السبت في بيان لها، عقب اجتماع مجلس الشورى أنها تؤكد خيارها الاستراتيجي في العمل على المشاركة السياسية الإصلاحية، ومتمسكة بخيار المشاركة في مختلف الجهود الوطنية الجامعة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وأوصت الحركة في بيانها بأن ترتكز أولويات الحكومة القادمة على اتخاذ الإجراءات العاجلة للتخفيف من معاناة المواطنين وإيجاد الحلول الناجعة واستثمار كل ما هو متاح من الإمكانيات والمقدرات الوطنية.

وأكدت في بيانها على جاهزية هياكل الحركة القاعدية لتحقيق النجاح في الاستحقاقات البلدية والولائية القادمة التي قالت أنها “تمثل شوطا مكملا للمسار الدستوري ورأت أنه من المناسب إجراءها قبل نهاية هذه السنة”.