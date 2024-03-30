حسم الجدل بشأن الإمام الظاهر في فيديو وهو يتصفح هاتفه أثناء التراويح!

حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل بشأن الإمام الظاهر في فيديو انتشر عبر شبكات التواصل وهو يتصفح هاتفه أثناء صلاة التراويح.

وبحسب ما أفادت صحف محلية فقد قال أمين الفتوى ومدير إدارة العلاقات الأسرية بالدار الدكتور عمرو الورداني، بجواز الصلاة في هذه الحالة.

وأوضح الورداني في بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية أن الهاتف المحمول به مساحة تجعل الإمام لا يقوم بتقليب الأوراق كثيرا.

وكان رواد شبكات التواصل الاجتماعي قد أعربوا عن استغرابهم من تصرف الإمام وقطعه للصلاة من أجل تصفح الهاتف، وعلقوا على الفيديو بالقول: “حين يتم تنصيبك إماما بالواسطة”.

ووفقا لجريدة “الوطن” المصرية فإن الفيديو من صلاة التراويح لأول أيام رمضان بجامع رياض الجنة رقم 6680 الواقع على طريق كامبوبيلو، ميسيساجا، بمحافظة أونتاريو الكندية، وتجاوزت مدة البث المباشر الساعتين و25 دقيقة.

وأضافت أنه أّم المصلين أكثر من إمام، وفي الدقيقة الـ103 كان دور هذا الإمام الذي ظهر في الفيديو، إذ كان يقرأ القرآن الكريم من الهاتف المحمول لعدم حفظه السورة القرآنية التي كان يقرأ منها جيدا.

وأظهر مقطع الفيديو الذي هز الشبكات تلعثم الإمام بعد قراءة الفاتحة وأثناء قراءة الآية 55 من سورة البقرة ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ﴾، ما اضطر أحد الأئمة للتصحيح له عندما لاحظ أنه أطال الوقوف بعد قراءة الفاتحة وعدم حفظ الآية القرآنية.

واستكمل الإمام قراءته القرآنية لمدة دقيقتين ثم استكمل الصلاة وسّلم ليستكمل إمام آخر باقي صلاة التراويح.

وأخرج الإمام الهاتف من ملابسه ليقرأ منه أثناء الصلاة بطريقة بدت غريبة وكأنه يحاول إخفاء ذلك لأنه غير حافظ لكتاب الله، حيث بدى تائها وهو يحاول البحث عن السورة التي عجز عن قراءتها.

ولاقى الفيديو تفاعل وانتقادات واسعة من المتابعين فقال أحد المغردين تعليقا على الفيديو: “حسبنا الله ونعم الوكيل”. ووصفه معلق آخر بالمخادع قائلا: “لن تقبل صلاتك أيها الشيخ المزيف!”.

وأضاف ثالث: “عار عليك وعلى أمثالك، أنت تخدع نفسك لكنك لن تخدع من خلقك سبحانه وتعالى، جزاءك عند ربك!!!”.