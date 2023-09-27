حصيلة جديدة لضحايا زلزال المغرب

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب، إلى 2960 وفاة و6125 إصابة. وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الداخلية المغربية.

وقال المتحدث باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس في مؤتمر صحفي:”هناك جديد في حصيلة الزلزال، لقد ارتفع عدد الشهداء إلى 2960″.

وحدّد مركز الهزة التي سجّلت يوم 8 سبتمبر، في حدود الساعة 23:11 بالتوقيت المحلي، وبلغت شدّتها 7 درجات على سلم ريجتر، بقرية إيغيل في إقليم الحوز بمدينة مراكش.

وشعر بالهزة الأرضية سكان المدن الواقعة في محيط 400 كيلومتر من المركز. كما أعقبتها عدّة هزات ارتدادية، وفق المصدر.

وقال مسؤول في المعهد المغربي للجيوفيزياء لوكالة الأنباء الرسمية في البلاد إن الزلزال هو الأعنف في المغرب منذ أكثر من قرن.

ووجّهت الجزائر مساء الإثنين 3 طائرات محمّلة بالمساعدات وفرق الإنقاذ. استعداد لتلقي الضوء الأخضر من الخارجية المغربية للدخول إلى المناطق المنكوبة، لكن الجانب المغربي رفض ذلك.

كما قررت الجزائر يوم السبت، فتح مجالها الجوي لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لإغاثة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب عدّة مناطق من المغرب.