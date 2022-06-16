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الجزائر

حفظ القرآن ودروس في العربية والأمازيغية لأفراد الجالية الجزائرية بالولايات المتحدة

الشروق أونلاين
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حفظ القرآن ودروس في العربية والأمازيغية لأفراد الجالية الجزائرية بالولايات المتحدة
أرشيف
تعبيرية

عند قدومهم إلى الجزائر لقضاء العطلة الصيفية، سيكون بإمكان أفراد الجالية الوطنية في الولايات المتحدة، الاستفادة من دروس في تحفيظ القرآن، وتعليم اللغة العربية والأمازيغية بمختلف مساجد الوطن، بمبادرة من وزارة الشؤون الدينية والأوفاق.

وقالت سفارة الجزائر بواشنطن يوم الخميس في بيان، أنّ وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ستنظّم سلسلة من الدروس في المساجد والمدارس القرآنية، بالولايات التي يقضي فيها أفراد الجالية عطلتهم الصيفية.

وتشمل هذه الدروس “حفظ القرآن الكريم، وتعليم اللغة العربية والأمازيغية، والتعريف بتاريخ و ثقافة بلادنا”.

من أجل ذلك، دعت السفارة جميع الراغبين في متابعة هذه الدروس، إلى التواصل مع المديريات الولائية للشؤون الدينية، من أجل توجيههم إلى “المساجد و المدارس القرآنية المخصّصة لذلك”.

هذا ما تنفقه الجزائر على مسجد باريس

وفي 1 جوان 2022، كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، أنّ قيمة الدعم المالي الذي تقدّمه الجزائر لمسجد باريس في فرنسا في السنة الجارية، قد بلغ 31.5 مليار سنتيم.

وقال وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي في جلسة للإجابة على الأسئلة بالمجلس الشعبي الوطني، إنّ الجزائر قد خصّصت ميزانية قدرها 315 مليون دينار كمساهمة في مسجد باريس.

إلى جانب ذلك، تنفق الجزائر في خلال نفس السنة ما قيمته 580 مليون دينار (58 مليار سنتيم)، بعنوان نفقات تأطير النشاط الديني والثقافي لفائدة المهاجرين.

وبخصوص عميد مسجد باريس، ذكر الوزير بلمهدي أن تعيينه يتمّ من طرف مجلس إدارة المسجد. وهذا باعتباره مؤسسة تحكمها القوانين الفرنسية.

بمبادرة من الرئيس تبون.. إفطار جماعي للطلبة الجزائريين في مسجد باريس

في 30 أفريل 2022، أقيم إفطار جماعي بمسجد باريس، لفائدة الطلبة الجزائريين في فرنسا. بمبادرة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وجاء في بيان للرئاسة أنّ هذه المبادرة “تدخل في إطار الحرص والاهتمام الدائم لرئيس الجمهورية، بأبناء جاليتنا في الخارج. لترسيخ قيم التواصل والتماسك مع الوطن الأم”.

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