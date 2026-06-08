حقيقة مفاوضات الأهلي مع الوكرة لضم الجزائري رضوان بركان

كشف مصدر مقرب من الجزائري رضوان بركان، مهاجم نادي الوكرة القطري، حقيقة الأنباء التي انتشرت مؤخرًا بشأن وجود مفاوضات من جانب الأهلي للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأكد المصدر أن ما يتم تداوله حول وجود اتصالات أو مفاوضات رسمية بين الأهلي ونادي الوكرة من أجل ضم المهاجم الجزائري غير صحيح، مشددًا على أن النادي القاهري لم يبد أي رغبة في التعاقد مع اللاعب سواء بشكل مباشر أم غير مباشر.

وأوضح أن رضوان بركان لم يتلق أي إخطار من إدارة الوكرة بشأن اهتمام الأهلي بخدماته، كما لم تصل إلى اللاعب أو ممثليه أي عروض أو استفسارات من النادي المصري خلال الفترة الماضية. واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن اللاعب يواصل التركيز مع الوكرة بصورة طبيعية، وأن كل ما أثير حول انتقاله إلى الأهلي في الوقت الحالي يندرج ضمن التكهنات الإعلامية التي لا تستند إلى مفاوضات فعلية بين الأطراف المعنية.