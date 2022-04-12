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رياضة

حكم فرنسي يعترف: “كنتُ أحتسب أهدافا غير شرعية لِأنها أنيقة”!

علي بهلولي
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حكم فرنسي يعترف: “كنتُ أحتسب أهدافا غير شرعية لِأنها أنيقة”!
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توني شابرون

اعترف الحكم الدولي الفرنسي السابق توني شابرون، بِأنه سبق له وأن احتسب أهدافا غير شرعية في مقابلات رسمية!

ويُعرف توني شابرون في الوسط الكروي الفرنسي، بِأنه أحد الحكام الأكثر جدلا في تاريخ بطولة القسم الأوّل. وأن عديد اللاعبين كانوا يدخلون في ملاسنات حادّة معه، بِسبب قراراته اللافتة، وأيضا مبالغته في منح البطاقات الحمراء. بينهم المهاجم الجزائري السابق رفيق صايفي.

وقال توني شابرون في أحدث ظهور له عبر قناة “كنال+” الفرنسية، إنه احتسب أهدافا غير شرعية (سبقها ارتكاب خطأ) بِسبب “جماليتها”! وأضاف أنه يعشق حتى النّخاع الأهداف التي تُوقّع بِطريقة خرافية.

وكان الحكم توني شابرون (49 سنة) قد اعتزل النشاط عند نهاية موسم 2017-2018، بعد أن أدار عديد المقابلات في المنافسات المحلّية الفرنسية، ورابطة أبطال أوروبا، وتصفيات “الأورو” والمونديال، وأيضا في مصر والسعودية، وغيرها من المسابقات.

ويُؤمن توني شابرون بِأن الحكم بشر، وعندما تُبهره اللّقطة الجميلة، يتعامى عن الخطأ المُرتكب من قبل اللاعب الذي هزّ الشباك، كأن يقوم الأخير بِشقبلة هوائية ويُسجّل هدفا بِضربة مقصية، وفي الوقت ذاته يُعرّض مدافع الفريق المنافس للأذى (إصابة) على مستوى الوجه أو الرّأس.

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