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رياضة

حكم مباراة الجزائر والأردن

الشروق الرياضي
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حكم مباراة الجزائر والأردن
ح.م
الحكم سلافكو فينتشيتش.

كشفت “الفيفا”، الجمعة، عن طاقم تحكيم مباراة المنتخب الوطني الجزائري ومنافسه الأردني.

وتُجرى هذه المباراة بِمدينة سانتا كلارا الأمريكية، صباح الثلاثاء المقبل. لِحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لِكأس العالم 2026.

وأسندت “الفيفا” المهّمة إلى السلوفيني سلافكو فينتشيتش، بِمساعدة مواطنَيه توماس كلانكنيتش وأندراز كوفاسيتش. بينما عيّنت حكم تقنية الفيديو كاليب فالز من ترينيداد وتوباغو.

ويبلغ الحكم سلافكو فينتشيتش من العمر 46 سنة، ويحمل الشارة الدولية لـ “الفيفا” منذ سنة 2010. وفي المونديال الحالي أدار مباراة البرازيل وبلاد مراكش، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وسبق لهذا الحكم المشاركة في كأس العالم 2022 بِقطر، وبطولة أمم أوروبا 2021 و2024، فضلا عن إداراته لِعديد المقابلات المحلية والدولية.

وبِخصوص مباراة الأرجنتين والنمسا، أسندت “الفيفا” المأمورية إلى طاقم من مصر يقوده حكم الساحة أمين عمر.

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