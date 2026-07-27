حكم نهائي مونديال 2026 يعلن إعتزاله

أعلن الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش اعتزاله التحكيم، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من إدارته المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026.

وأكد الاتحاد السلوفيني لكرة القدم اعتزال فينتشيتش عبر بيان رسمي جاء فيه: “بعد أسبوع من نهائي كأس العالم، أنهى سلافكو فينتشيتش رسميًّا مسيرته التاريخية في التحكيم على أعلى مستوى في العالم”.

وأدار الحكم السلوفيني نهائي كأس العالم 2026، الذي انتهى بفوز منتخب إسبانيا على الأرجنتين بهدف دون رد بعد التمديد.

وكان فينتشيتش (46 عاما)، قد تعرَّض لانتقادات واسعة بسبب إدارته للمباراة، لا سيما فيما يتعلق بالتعامل مع الأسلوب البدني لمنتخب الأرجنتين، قبل أن يشهر البطاقة الحمراء في الوقت بدل الضائع من الشوط الإضافي الثاني في وجه لاعب وسط تشيلسي إنزو فرنانديز.