حلقة جديدة من المسلسل البرتغالي المُدبلج “سليماني- أموريم”

يظهر بِأن الخلافات بين مدرب فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي روبين أموريم ولاعبه الدولي الجزائري إسلام سليماني، ستتحوّل إلى أشبه بـ “قضية” أو “ملف”.

وكان المدرب أموريم قد فسّر إبعاد سليماني عن قائمة اللاعبين الموجّهة لهم الدّعوة، بِعدم إجراء المهاجم الجزائري تدريبات جادّة، تُؤهّله لِخوض المقابلات الرّسمية. وردّ سليماني على هذه التصريحات، وأشار إلى أن إصراره على صوم شهر رمضان الفضيل وراء قرار “الإقصاء”.

ونشّط المدرب روبين أموريم، الأحد، مؤتمرا صحفيا نقل تفاصيله الإعلام البرتغالي. وقال إن إدارة نادي السبورتينغ وراء جلب اللاعب سليماني في جانفي الماضي، وأضاف أنه أشبه بـ “موظَّف” في الفريق وعليه تقبّل قرارات مسؤولي النادي.

وتابع مدرب فريق الأخضر والأبيض يقول، إن إدارة النادي أيضا مسؤولة عن مدّة عقد سليماني، أمّا تقييم مدى استعداد اللاعبين لِخوض المقابلات الرّسمية، فهي مهمّة يختصّ بها لِوحده دون سواه.

وحاول الصحفيون الذين حضروا المؤتمر طرح مزيد من الأسئلة عن سليماني، لكن المدرب أموريم رفض الردّ، وطلب منهم التركيز على مواجهة بوافيتستا.

من جهته، عاد سليماني لِيردّ مرّة أخرى على مدربه أموريم، وكتب عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، مُغترفا من الشبكة العنكبوتية عبارة يقول صاحبها: “الصّبر صعب، لكن أجره طاهر”.

هذا وسيغيب إسلام سليماني مُجدّدا عن مباراة فريقه سبورتينغ لشبونة والمضيف بوافيستا. المُقرّر تنظيمها سهرة الإثنين، بِرسم الجولة الـ 31 من عمر البطولة البرتغالية. كما أعلن عنه المدرب أموريم في مؤتمره الصحفي.

ووجب التذكير بِأن إسلام سليماني (33 سنة) يرتبط مع نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2023. في حين استهلّ التقني روبيم أموريم (37 سنة) مهام تدريب الفريق، في مارس 2020، بِعقدٍ تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2024.