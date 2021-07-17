حلقة جديدة من “مسلسل” غزال

عرف “مسلسل” مفاوضات اللاعب الدولي الجزائري رشيد غزال مع إدارة نادي بشكتاش التركي، السبت، حلقة جديدة.

ويرتبط المهاجم غزال (29 سنة) مع نادي ليستر سيتي الإنجليزي بِعقدٍ، تنقضي مدّته صيف 2022. وقد أعير في أكتوبر الماضي إلى فريق بشكتاش التركي لِموسم واحد.

وطالب رشيد غزال بِرفع راتبه السنوي مقابل تجديد العقد، وهو ما أزعج مسؤولي نادي بشكتاش. كما ذكرته تقارير صحفية تركية صادرة، السبت. التي أضافت أن إدارة نادي الأبيض والأسود جمّدت المفاوضات مُؤقّتا، على أمل “تعقّل” غزال وتراجعه لاحقا لِإمضاء العقد.

ومنحت إدارة نادي بشكتاش للاعب غزال في الموسم المنقضي، أجرة سنوية تراوحت ما بين 2.5 و2.7 مليون أورو.

ويُؤمن غزال أنه يستحق رفع أجرته، خاصة وأنه ساهم بِقوّة في إحراز فريق بشكتاش لقب البطولة التركية والكأس المحلية نسخة 2020-2021، فضلا عن حيازته لقب أحسن مُمرّر.

ودخلت إدارة نادي قلعة السرايا التركي على الخط، مُستثمرة في هذا الخلاف، استنادا إلى المصادر ذاتها. لِدفع رشيد غزال إلى تغيير الوجهة، والإمضاء لِمصلحة فريق الأحمر والأصفر، الذي يلعب له مواطنه وزميله صانع الألعاب سفيان فغولي حتى صيف 2022.

يحدث كلّ هذا في وقت تبقى لِمسؤولي نادي ليستر سيتي كلمتهم الأخيرة، على اعتبار أن فريقهم يملك عقد رشيد غزال، ويحقّ لهم اتّخاذ القرار المُناسب لهم.

ويُطالب مسؤولو ليستر سيتي بِاستلام مبلغ يقترب من رقم 8 ملايين أورو، نظير تسريح الدولي الجزائري بِصفة نهائية هذه الصائفة.