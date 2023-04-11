حلويات العيد بـ “منكهات اصطناعية” خطيرة

إقبال كبير عليها بسبب غلاء المكسرات

إقبال كبير تشهده محلاّت الجملة لبيع لوازم الحلويات والتغليف، أيّاما قليلة قبل عيد الفطر المبارك.. ويبدو أن الحلويّات التقليديّة ستجد في حلويات “الفايسبوك” منافسا شرسا لها، فالنّساء أقبلن وبشدّة على شراء مستلزمات الحلويات العصرية المبتكرة، من “مول السيليكون” بمختلف الأشكال، أمّا عن المذاق فحلوياتنا أصبحت عبارة عن نكهات فقط.. نكهة اللوز ونكهة الجوز والفستق، في ظل الغلاء العالمي لأسعار المُكسّرات.

وفي هذا الإطار، قامت “الشروق” بجولة ميدانية إلى “مملكة” بيع مستلزمات الحلويات بحي المنظر الجميل بالقبة بالعاصمة، أين وقفنا على الإقبال الكبير على شراء مستلزمات الحلويات العصرية المبتكرة، التي تعج بها صفحات الطبخ الفايسبوكية، وتسعى ربات البيوت لتقليدها، لدرجة أن حلوى “الورقة أو الوردة بالشوكولاطة” أصبحت “ترند” خلال الآونة الأخيرة، من كثرة تداولها فايسبوكيّا، وهو ما استغلّه تجار مُستلزمات الحلويات لتوفير جميع ما تحتاجه هذه الحلوى.

إقبال على لوازم الحلويات العصريّة

المتجول بين محلات بيع مستلزمات الحلويات، يتفاجأ لكمية “ليمول” من مختلف الأشكال المصنوعة من مادتي السيليكون والبلاستيك المعروضة للبيع، ما يجعلك تتساءل إن كان بمقدور النساء صناعة جميع أنواع وأشكال هذه الحلويات، وأسعارها تبدأ من 70 دج الى غاية 500 دج، والإقبال هذه السنة كان لافتا على شكل الورقة والوردة، وحتى حلوى المقروط التقليدية، أصبح لها أشكال جديدة، ومنها شكل وردة وقلب ومستطيل.

كما تشهد مختلف أنواع شوكولاطة الطّلي، إقبالا كبيرا، وتتراوح أسعارها بين 100 دج إلى غاية 400 دج بحسب نوعيّتها.

غلاء عالمي للّوز والجوز والفستق

تعرف أسعار المكسرات ارتفاعا كبيرا، فسّره أصحاب المحلاّت في تصريح لـ “الشروق”، بأنه غلاء عالمي وليس مقتصرا على الجزائر فقط. فمثلا سعر الجوز 1230 دج واللوز الأبيض 1600 للكلغ، وتختلف أسعاره بحسب أنواعه، إذ يصل حتى 2200 دج، والبندق بـ 1550 دج.

ومما لاحظناه بمحلات المنظر الجميل، إقبال النسوة على شراء المنكهات الصناعية، التي تعوض استعمال المكسرات. “رانيا”، متزوجة وأم لطفلة من بلدية باش جراح، أكّدت أنها ستحضر حلوى مقروط اللوز ولكن ستستعمل الكاوكاو الذي تضيف له مُنكه اللوز الصناعي، وبحسبها: “كثيرون لا يميزون بين اللوز الحقيقي وبين المُنكّه الصّناعي لتشابه أذواقهما”.

ومن جهة أخرى، يدعو المختصون في التغذية إلى تجنب إكثار استعمال المنكهات الصناعية، التي أصبحت بعض العائلات تستعملها بشكل منتظم، خاصة عند تحضير الحلويات، لأن لها مخاطر تستهدف خصوصا الأطفال. كما أنها تشكل تهديدا لصحة المستهلكين.

وفي هذا الشأن، ذكر المختص في الصحة العمومية، فتحي بن أشنهو بأن النكهات والمواد الاصطناعية والمواد الحافظة والمضافات الغذائية ليست أمنة كما يعتقد البعض، لأنها تحتوي مواد كيميائية اصطناعية وملونات، قد تسبب على المدى البعيد السرطان ومشاكل في الإنجاب وتأخّر النمو، بالإضافة إلى مشاكل المناعة، العصبية، الحساسية، مشاكل الغدد الصماء…

ويدعو المختص، لعدم الإكثار من المُنكّهات والإضافات الغذائية، في جميع أنواع الطّعام والشراب وليس في الحلويات فقط.