حماس تشيد بقرار روما وتدعو لتوسيع الضغط على الكيان

وصفت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” إعلان إيطاليا تعليق اتفاقية التعاون العسكري مع الكيان الصهيوني بأنه خطوة “في الاتجاه الصحيح”.

واعتبرت الحركة، في بيان صحفي، أن القرار يمثل تطورًا مهمًا من شأنه المساهمة في ردع الاحتلال عن مواصلة سياساته العدوانية في المنطقة.

ودعت الحركة إلى توسيع دائرة العزلة الدولية على الكيان الصهيوني، على خلفية ما وصفته بانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي وحقوق الإنسان، لا سيما في غزة والضفة الغربية ولبنان.

كما طالبت حماس إيطاليا وباقي دول العالم باتخاذ خطوات مماثلة، ووقف أي شكل من أشكال الدعم أو الغطاء السياسي، والعمل على الضغط لوقف ما يجري في فلسطين ولبنان.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الإيطالية كانت قد أعلنت، أمس الثلاثاء، تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية التعاون الدفاعي مع الاحتلال الصهيوني، والتي تشمل تبادل المعدات العسكرية والتعاون في مجالات التكنولوجيا، في ظل استمرار التوترات في الشرق الأوسط.