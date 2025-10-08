“حماس” تعلن التوصّل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على غزة

يتضمن انسحاب الاحتلال من القطاع ودخول المساعدات وتبادل الأسرى

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الدقائق الأولى من يوم الخميس، التوصّل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على غزّة. خلال مفاوضات احتضنتها مصر وفق خطة أطلقها الرئيس الأمريكي.

ويتضمن الاتفاق حسب ما ذكره بيان لـ”حماس”، انسحاب الاحتلال من القطاع، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى.

وتمّ التوصّل إلى هذا الاتفاق “بعد مفاوضات مسؤولة وجادّة خاضتها الحركة وفصائل المقاومة الفلسطينية، حول مقترح الرئيس ترامب في شرم الشيخ”، يقول ذات البيان.

وجاء في البيان أيضا:”نقدّر عاليا جهود الإخوة الوسطاء في قطر ومصر وتركيا. كما نثمّن جهود الرئيس الأمريكي الساعية إلى وقف الحرب نهائيا، وانسحاب الاحتلال بشكل كامل من قطاع غزة”.

قبل أن يدعو “الرئيس ترامب والدول الضامنة للاتفاق، ومختلف الأطراف العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة، وعدم السماح لها بالتنصّل أو المماطلة في تطبيق ما تم التوافق عليه”.

ووجّه بيان المقاومة “التحية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة، وفي القدس والضفة، وداخل الوطن وخارجه”. وقال إن “تضحياته العظيمة أفشلت مخططات الاحتلال في الإخضاع والتهجير”.

ليؤكد في الختام أن “تضحيات الشعب لن تذهب هباءً، وأن المقاومة ستبقى على العهد ولن تتخلّى عن حقوقه الوطنية حتى الحرية والاستقلال وتقرير المصير”.

ترامب: كل الأطراف ستُعامل بشكل مُنصف

من جهته، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “التوقيع على المرحلة الأولى من خطته للسلام، بين حماس وإسرائيل”.

وقال ترامب في منشور على منصة “تروث” الاجتماعية التي يملكها:”سيتمّ إطلاق سراح كل الرهائن قريبا جدا. وإسرائيل ستسحب قواتها نحو خط متّفق عليه”.

ووصف الرئيس الأمريكي الاتفاق بأنه “خطوات أولى نحو سلام قوي ومستدام وأبدي”، على حدّ تعبيره.

مضيفا:”كل الأطراف ستعامل بشكل منصف”. قبل أن يوجّه الشكر إلى “الوسطاء من قطر ومصر وتركيا، على جهودهم لتحقيق هذا الحدث التاريخي”.