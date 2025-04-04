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حماس تنعى الشهيد القائد القسامي حسن فرحات  

الشروق أونلاين
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حماس تنعى الشهيد القائد القسامي حسن فرحات  
وكالات
استهداف شقة أسفرت عن استشهاد القيادي وابنه وابنته

نعت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الجمعة، استشهاد “القائد القسامي” حسن فرحات إثر عملية اغتيال استهدفته داخل شقته بمدينة صيدا جنوبي لبنان.

وقالت القسام في بيان لها نشرته على موقعها الرسمي عبر “تلغرام”، إن القيادي حسن أحمد فرحات (أبو ياسر) وهو من بلدة البصة الفلسطينية المحتلة قضاء عكا، استُشهد فجر اليوم إثر “عملية اغتيال جبانة استهدفته داخل شقته بمدينة صيدا جنوب لبنان، مع ابنته الشهيدة جنان ونجله الشهيد القسامي المجاهد حمزة”.

وأكّدت القسّام أن “سياسة الاغتيالات الجبانة بحق أبنائها ومجاهديها على أرض فلسطين وفي خارجها، لن يثنيها عن مواصلة الطريق”.

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