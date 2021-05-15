-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

حمس تنتقد إقصاء 30 مرشحا ضمن صفوفها للانتخابات التشريعية

الشروق أونلاين
  • 704
  • 0
حمس تنتقد إقصاء 30 مرشحا ضمن صفوفها للانتخابات التشريعية

انتقدت حركة مجتمع السلم اقصاء عددا من مرشحيها من المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وقالت الحركة في بيان لها، السبت، إنه تم إسقاط ثلاثين مرشحا من قوائم حركة مجتمع السلم في عشرين  قائمة من القوائم  الستين التي أودعتها الحركة في الولايات ومناطق الجالية.

واعتبرت  الحركة بأن “المبررات التي استندت إليها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في إسقاط المرشحين اعتمادا على التقارير الأمنية غير قانونية ولا تستند إلى أي حكم قضائي”.

وأكدت حمس أن “الاتهامات التي استندت عليها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تمثل انتهاكا دستوريا وقانونيا صارخا لكرامة المعنيين وكرامة عائلاتهم و لحقوقهم الأساسية ولا يمكن قبولها أو السكوت عنها بأي حال من الأحوال.

مقالات ذات صلة
الكيان الصهيوني يدمر ثاني أكبر برج في غزة!

الكيان الصهيوني يدمر ثاني أكبر برج في غزة!

منظمات الجالية تستبشر بإعلان قرب فتح الحدود أمام الجزائريين في الخارج

منظمات الجالية تستبشر بإعلان قرب فتح الحدود أمام الجزائريين في الخارج

هذه توقعات الأحوال الجوية ليوم السبت

هذه توقعات الأحوال الجوية ليوم السبت

كتائب القسام تقصف عسقلان وأسدود وبئر السبع وسديروت بـ150 صاروخا

كتائب القسام تقصف عسقلان وأسدود وبئر السبع وسديروت بـ150 صاروخا

هذه هي الأرقام التي ستدخل بها الأحزاب سباق التشريعيات!

هذه هي الأرقام التي ستدخل بها الأحزاب سباق التشريعيات!

أثرياء.. مقاولون ومجوهراتيون يقودون شبكات لتهريب “الحرّاقة”

أثرياء.. مقاولون ومجوهراتيون يقودون شبكات لتهريب “الحرّاقة”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد