حمس تنتقد إقصاء 30 مرشحا ضمن صفوفها للانتخابات التشريعية

انتقدت حركة مجتمع السلم اقصاء عددا من مرشحيها من المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وقالت الحركة في بيان لها، السبت، إنه تم إسقاط ثلاثين مرشحا من قوائم حركة مجتمع السلم في عشرين قائمة من القوائم الستين التي أودعتها الحركة في الولايات ومناطق الجالية.

واعتبرت الحركة بأن “المبررات التي استندت إليها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في إسقاط المرشحين اعتمادا على التقارير الأمنية غير قانونية ولا تستند إلى أي حكم قضائي”.

وأكدت حمس أن “الاتهامات التي استندت عليها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تمثل انتهاكا دستوريا وقانونيا صارخا لكرامة المعنيين وكرامة عائلاتهم و لحقوقهم الأساسية ولا يمكن قبولها أو السكوت عنها بأي حال من الأحوال.