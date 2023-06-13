حملات تضامنية واسعة مع مترشحي البكالوريا

مساجد وجمعيات ومحسنون يوفرون الأكل والماء والنقل والدعم المعنوي

أطلق العديد من ممثلي المجتمع المدني والمحسنين وكذا الناقلين والقائمين على بيوت الله مبادرات رائعة لفائدة مترشحي البكالوريا، خاصة الذين يجتازون الامتحانات في مراكز بعيدة عن مقر إقامتهم.

وتنوعت تلك المبادرات بين توفير وجبات الغداء أو لمجات خفيفة أو توفير قوارير المياه أو حتى توصيل مجاني للمترشحين أثناء تنقلاتهم، كما فتحت المساجد أبوابها لأخذ قسط من الراحة بين الفترة الصباحية والمسائية بدل الانتظار خارجا في أجواء قد تؤثر سلبا عليهم.

ولاقت تلك الالتفاتات الطيبة استحسانا كبيرا في أوساط الأولياء والطلبة الذين أكدوا أنها خففت عنهم كثيرا وجعلتهم يشعرون بالتضامن معهم وهو ما جعلهم يتحفّزون لبذل مجهودات أكبر من أجل نيل هذه الشهادة التي ينظر إليها.

جمعيات ترافق مترشحي البكالوريا

وفتحت جمعية دار السلام لرعاية الأيتام بعين طاية أبوابها للمترشحين للبكالوريا منذ اليوم الأوّل، حسب ما أفاد به محمد قبلي رئيس الجمعية في تصريح للشروق اليومي.

وتتمثل مرافقة الجمعية للمترشحين في توفير وجبة غداء مجانية على مدار أيام الامتحانات مع تقديم كميات من المياه المعدنية للوافدين إلى مقرها وكذا أمام الثانوية، بالإضافة إلى ضمان نقل المعنيين من ثانوية بوزاجي بحي سي الحواس بعين طاية إلى المجمع الخيري لجمعية دار السلام لرعاية الأيتام بحي الشهداء “سركوف”.

وأكد رئيس الجمعية قبلي محمد تقديم 70 وجبة غداء في اليوم الأول لترتفع في اليوم الثاني والثالث إلى 90 وجبة، بعدها زاد الإقبال بشكل لافت فأغلب المترشحين يقيمون في أماكن تبعد عن مركز الامتحان في الضواحي وهم من سكان بلدية برج البحري والمرسى والرغاية وهراوة.

كما حرصت الجمعية على تخصيص فضاء هادئ للاستراحة أو المراجعة “الخفيفة” لمن أراد ذلك بحضور أساتذة وأخصائية نفسية لتخفيف التوتر أو التعامل مع أية حالات قد تتعرض إلى القلق وتقديم نصائح للتعامل الجيد مع بعض المواقف التي قد يقعون فيها.

ممتحنون يستقبلون بقارورات الماء وحبّات التمر والحلوى

ونصبت العديد من الجمعيات والأفواج الكشفية طاولات على مداخل مراكز الامتحان لتقديم الماء وحبّات الحلوى للمترشحين والدعاء لهم بالتوفيق والسداد، باعتبار التصدق بالماء من أعظم الصدقات.

واستقبلت ثانوية محمد ملوكي والبتاني المترشحين بقارورات الماء المعدني من تنظيم جمعية ناس الخير بمدينة الأربعاء بالبليدة التي وزعت الماء والحلوى على مترشحي شهادة البكالوريا في كل ثانويات بلدية الأربعاء طيلة فترة اجتيازهم للامتحانات.

بدورها جمعية سنابل الإحسان عين البيضاء كانت حاضرة مع مترشحي شهادة البكالوريا في ثانوية عبابسة عبد الحميد في مبادرة توزيع الماء والحلويات.

إلى ذلك قام فوج الشهيد مفدي زكرياء بتوزيع قارورات الماء وعلب العصير على مترشحي شهادة البكالوريا بمركز متوسطة شراحي مصباح بحاسي خليفة.

أمّا فوج الفداء فنظم خرجة ميدانية لفائدة مترشحي شهادة البكالوريا وذلك بمركز إجراء الامتحان بثانوية زاعز جلول أورلال وزع خلالها الماء والعصير والتمر والحلويات و صاصات بها أدعية.

وشكر فوج الفداء المتبرعين الذين سخَّروا أموالهم ومواردهم لمساعدتهم في تحقيق هذا النجاح ولأعضاء المجلس البلدي على توفير النقل.

مساجد ومدارس قرآنية توفّر الراحة والمبيت للمترشحين

وفتحت بدورها مساجد عديدة عبر الوطن أبوابها لطلبة البكالوريا خلال الاستراحة الفاصلة بين الفترة الصباحية والمسائية، حيث تستقبلهم في جناحين للذكور والإناث، وتودّعهم بالدعاء لهم بالتوفيق والنجاح وتحصينهم بمختلف الأذكار.

ومن ذلك، ما قامت به مساجد أم البواقي التي توفّر وجبة الغداء قضاء وقت الراحة في جناح للذكور وجناح للإناث وذلك بمساهمة العديد من المحسنين الذين جادوا وتبرّعوا بمختلف المواد الغذائية.

واستقبلت مساجد عين الملح أزيد من 100 مترشح للبكالوريا، حيث أوردت الصفحة الرسمية لمسجد عثمان بن عفان بعين الملح ولاية المسيلة منشورا في هذا السياق يفيد استقبال 170 طالب و45 طالبة خلال فترة الاستراحة قدمت لهم وجبات غذاء وبعض الإكراميات.

بدوره أعلن مسجد الشيخ البشير الإبراهيمي في بوسعادة عن تقديم خدمة إنسانية واجتماعية تتمثل في توفير وجبات غداء للمترشحين 2023 طيلة أيام امتحان البكالوريا لكل من يجتازه في مدينة بوسعادة، كما عرض مسجد الغفران ببوسعادة المبادرة ذاتها وأرفقها بصور لجانب من إطعام طلبة البكالوريا، شاكرا الجناح النسوي على الدعم والمجهودات التي يبذلها.

أمّا مسجد الهدى فأعلن عن استقباله للطلبة والطالبات في امتحانات البكالوريا أيام الامتحانات، الإناث بالمدرسة القرآنية محمد إقبال بجانب ابتدائية الشهيد ملكي لخضر والذكور بالمدرسة القرآنية بمسجد الهدى مع إمكانية المبيت طيلة أيام الامتحانات.

عروض مجانية لنقل المترشحين في المناطق المعزولة

ويبقى هاجس النقل من أكثر المشاكل التي تؤرق المترشحين في مناطق الظل، حيث تبقى العروض المجانية قليلة جدا، باستثناء مبادرات تعد على الأصابع لبعض المجالس البلدية أو الجمعيات الخيرية، فيما تولى بعض الناقلين الخواص توفير هذه الخدمة مقابل مبالغ يومية تتراوح بين 300دج و600دج.

وفي هذا السياق تكفلت بلدية دواودة بنقل طلبة البكالوريا طيلة أيام الامتحانات، حيث نشرت إعلانا يتضمن جميع الوجهات ونقاط الانطلاق وسخرت لأجل ذلك 6 حافلات تنطلق من بعض الثانويات القريبة نحو مراكز الامتحان، كما نشرت العديد من الشركات الخاصة للنقل إعلانات تبين فيها نقاط الانطلاق والوجهات مع تحديد السعر وإرفاق الإعلان بأرقام الهواتف للحجز المسبق.

مترشحون يثمّنون حملات التضامن ويتنفسون الصعداء

بدورهم أعرب المترشحون عن شكرهم الخالص للخدمات المقدمة لهم واعتبروها التفاتة طيبة تحسب لهم، سائلين الله جعلها في ميزان حسنات القائمين عليها والمشاركين فيها.

واعرب طلبة استفادوا من مبادرة جمعية دار السلام لاسيما الأيتام عن عميق فرحهم وكيف أنها وفرت لهم جو الراحة الذي يبحثون عنه، خاصة أنّهم لا يستطيعون الالتحاق بالمنزل، فمنهم من كان أهله يتولون عملية نقل الطعام إليه وفي ذلك مشقة كبيرة لهم ومنهم من كان يكتفي بوجبة خفيفة لدى المحلات القريبة من مركز الامتحان.

ولطالما طرح مشكل قضاء فترة الراحة إشكالا بالنسبة للمترشحين، خاصة في الولايات الداخلية والمناطق المعزولة، وأكثر ما يؤكد ذلك تلك المناشير المتداولة عبر مواقع الواصل الاجتماعي التي تسأل عن وجهات قريبة للراحة بين الفترة الصباحية والمسائية.