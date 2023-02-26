-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

خامس ركلة جزاء ناجحة لـ “بلايلي” هذا الموسم

علي بهلولي
  • 89
  • 0
خامس ركلة جزاء ناجحة لـ “بلايلي” هذا الموسم
الأرشيف

استمرّ اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي مساء الأحد، في التسجيل من ركلات الجزاء.

وفاز فريق أجاكسيو بِنتيجة (2-1) على الضّيف نادي تروا، لِحساب الجولة الـ 25 من عمر البطولة الفرنسية.

وأمضى متوسّط الميدان الهجومي بلايلي الهدف الأوّل لِفريقه أجاكسيو، من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 62.

وبات الدولي الجزائري وقد وقّع خامس هدف له من ركلة جزاء، في بطولة فرنسا للموسم الجاري. مقابل إهداره لِركلة جزاء واحدة.

ويجمع بلايلي في رصيده 6 أهداف و3 تمريرات حاسمة، بِاحتساب مقابلاته مع نادي أجاكسيو وفريقه السابق براست، في بطولة فرنسا نسخة 2022- 2023.

وشهدت المباراة طرد لاعب غينيا بيساو ماما بالدي مهاجم فريق تروا في الدقيقة الـ 76، لِجمعه بطاقتَين صفراوَين.

ويحوز فريق أجاكسيو 21 نقطة في المركز الـ 17، بينما يشغل نادي تروا الرّتبة الـ 19 وقبل الأخيرة بِرصيد 19 نقطة.

مقالات ذات صلة
هذا ما قاله رئيس شباب بلوزداد عن مستقبل الكوكي مع الفريق

هذا ما قاله رئيس شباب بلوزداد عن مستقبل الكوكي مع الفريق

هذا ما قاله مدرب “المريخ” بعد الفوز على شباب بلوزداد

هذا ما قاله مدرب “المريخ” بعد الفوز على شباب بلوزداد

لاعب مُغترب يمتدح محرز ويرغب ” بِاحتشام” في تمثيل الجزائر

لاعب مُغترب يمتدح محرز ويرغب ” بِاحتشام” في تمثيل الجزائر

هاجس الإصابات يعود لِيُؤرّق غلام

هاجس الإصابات يعود لِيُؤرّق غلام

رئيس الاتحاد الفرنسي يحدد موعد انسحابه النهائي

رئيس الاتحاد الفرنسي يحدد موعد انسحابه النهائي

“الشبيبة بهدف الاقتراب أكثر من الدور ربع النهائي”

“الشبيبة بهدف الاقتراب أكثر من الدور ربع النهائي”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد