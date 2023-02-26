خامس ركلة جزاء ناجحة لـ “بلايلي” هذا الموسم

استمرّ اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي مساء الأحد، في التسجيل من ركلات الجزاء.

وفاز فريق أجاكسيو بِنتيجة (2-1) على الضّيف نادي تروا، لِحساب الجولة الـ 25 من عمر البطولة الفرنسية.

وأمضى متوسّط الميدان الهجومي بلايلي الهدف الأوّل لِفريقه أجاكسيو، من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 62.

وبات الدولي الجزائري وقد وقّع خامس هدف له من ركلة جزاء، في بطولة فرنسا للموسم الجاري. مقابل إهداره لِركلة جزاء واحدة.

ويجمع بلايلي في رصيده 6 أهداف و3 تمريرات حاسمة، بِاحتساب مقابلاته مع نادي أجاكسيو وفريقه السابق براست، في بطولة فرنسا نسخة 2022- 2023.

وشهدت المباراة طرد لاعب غينيا بيساو ماما بالدي مهاجم فريق تروا في الدقيقة الـ 76، لِجمعه بطاقتَين صفراوَين.

ويحوز فريق أجاكسيو 21 نقطة في المركز الـ 17، بينما يشغل نادي تروا الرّتبة الـ 19 وقبل الأخيرة بِرصيد 19 نقطة.