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الجزائر

“خدمة جديدة” لحاملي بطاقات الدفع البريدية والبنكية في الجزائر

محمد عبد المؤمن
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“خدمة جديدة” لحاملي بطاقات الدفع البريدية والبنكية في الجزائر
أرشيف
صرّاف آلي

أصبح بإمكان حاملي بطاقات الدفع البنكية، وبطاقة “الذهبية” لبريد الجزائر، الاطلاع على رصيد حساباتهم عبر جميع الشبابيك الآلية البنكية أو البريدية.

وحسب ما أفاد به المهندس رياض قشوان أحد العاملين على تطوير الإضافة الجديدة في شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك (SATIM)، فقد أطلقت الخدمة يوم الخميس الماضي.

وتسمح الميزة الجديدة بإجراء كشف الرصيد عن طريق بطاقات الدفع، البريدية والبنكية على حدّ سواء، في جميع الصرّافات الآلية الموزّعة عبر الوطن.

وتطبّق بريد الجزائر نظاما للتنسيق مع البنوك منذ جانفي 2020، من أجل السماح لزبائنها بسحب أموالهم على مستوى الشبابيك الآلية للبنوك.

كما يسمح هذا النظام لحاملي البطاقات البنكية كذلك، بسحب الأموال من أرصدتهم عبر الصرّافات التابعة لبريد الجزائر.

ووصل عدد حاملي البطاقة “الذهبية” لبريد الجزائر مع حلول العام الجاري إلى 10 ملايين  مستعمل. مقابل نحو 3 ملايين مستعمل للبطاقات البنكية.

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