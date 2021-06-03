خطأ في امتحان اللغة الفرنسية لشهادة التعليم الابتدائي يثير الجدل

لم يمر امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي دون تسجيل أخطاء، وبعد ساعات من انطلاقه تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خطأ ورد في أسئلة مادة اللغة الفرنسية.

وأثار الخطأ المكتشف المتعلق بتصنيف لجنة إعداد الأسئلة الأسماء “منزل، حديقة، غابة” في سؤال الاختبار على أنها “صفات”، الكثير من التعليقات بعد تداوله على نطاق واسع.

وأعادت بعض المجموعات الخاصة بالأساتذة نشر ورقة الأسئلة ورافقتها تعليقات المعلمين الذين أكدوا أن الخطأ تتحمله لجنة وضع الأسئلة وتساءلت “كيف يمر خطأ كهذا في امتحان رسمي كان من المفترض أن يتم التعامل معه بدقة أكبر؟

وعلّق رواد صفحة فضاء مستخدمي التربية على الخطأ بالقول “إن المهزلة التي حدثت اليوم بخصوص موضوع اللغة الفرنسية لشهادة التعليم الإبتدائى أضن أنها لم تكن صدفة أو مجرد خطأ”.

وأضاف صاحب التعليق “من غير المنطقي أن يوزع موضوع امتحان رسمي بدون مراقبة خصوصا بعد تصريحات وزير التربية بأن مواضيع الامتحانات سوف تكون في متناول الجميع و خالية من الأخطاء”.

وكتب أحد المتابعين:” فضيحة في مادة اللغة الفرنسية عباقرة اللغة الفرنسية قد طعموا لغة فيكتور بعدة صفات جديدة . اقترح على الوزارة عدم احتساب هذه المادة”.

فيما علّق متابع آخر بالقول” للأسف هناك أخطاء في المواد الثلاث وليس في اللغة الفرنسية فقط”.

أما معلق آخر فحمل المسؤولية للجنة إعداد الأسئلة قائلا “لجنة اعداد ومراقبة مواضيع الامتحانات الرسمية لا تفرق بين الاسم و الصفة و بين الفعل الماضي و فعل الأمر ؟ بمهمة شهر حجز أكل و مبيت مجاني و ملايين السنتيمات “.