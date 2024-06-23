خطر الدهون الثلاثية على الجسم

توجد الدهون الثلاثية في الدم بشكل طبيعي، وتتكون بعد الانتهاء من تناول الطعام، حيث يبدأ الجسم في تحويل السعرات الحرارية التي لا يحتاجها إلى دهون ثلاثية، ويخزنها في الخلايا لاستخدامها في صورة طاقة لاحقًا.

وبينما تعد الدهون الثلاثية مصدرًا مهمًا للطاقة في الجسم، إلا أن ارتفاعها في الدم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وبالتالي يجب أن يتم علاج ارتفاع الدهون الثلاثية بأسرع وقت ممكن، وفقا لموقع الطبي.

ماهي الدهون الثلاثية؟

عند تناول الطعام، يحوِّل جسمك أي سعرات حرارية لا تحتاج إلى استخدامها على الفور إلى دهون ثلاثية وهي موجودة في الدم،حيث يتم تخزين الغليسريد في خلاياك الدهنية، في وقت لاحق تطلق الهرمونات الدهون الثلاثية للإمداد بالطاقة بين الوجبات.

إذا كنت تأكل أكثر من السعرات الحرارية التي تحرقها بآنتظام، وخاصة الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات، فقد يكون لديك معدل مرتفع من الدهون الثلاثية (فرط ثلاثي غليسريد الدم)، وفقا لموقع مايو كلينيك.

ما أسباب ارتفاع الدهون الثلاثية؟

1. التاريخ العائلي في الإصابة بارتفاع الكولسترول أو الدهون الثلاثية.

2. السمنة.

3. الإكثار من الأطعمة الدهنية والسكرية.

4. سوء السيطرة على داء السكري من النوع الثاني.

5. خلل في هرمونات الغدة الدرقية.

6. بعض أمراض الكبد أو الكلى.

7. تأثير جانبي لبعض الأدوية (مثل: حبوب منع الحمل، أو المنشطات، وغيرها).

8. الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي (متلازمة الأيض)، وفقا لموقع moh.go.sa.

المستوى الطبيعي للدهون الثلاثية في الجسم

وفقا لموقع Clevelandclinicabudhabi.ae فإن المستويات الطبيعية للدهون الثلاثية في جسم الإنسان هي:

مستويات طبيعية: أقل من 150 ملغم/دل مستويات.

على هامش الإرتفاع: 151-200 ملغم/دل.

مستويات مرتفعة: 201- 499 ملغم/دل.

مرتفعة جدا: 500 ملغم/دل فما فوق مرتفعة جدا.

مخاطر الارتفاع الكبير في مستويات الدهون الثلاثية

ـ تصلب الشرايين.

ـ السكتة الدماغية.

ـ النوبات القلبية.

ـ أمراض القلب.

ـ التهاب البنكرياس الحاد.

ما هي أفضل الطرق لتخفيض الدهون الثلاثية؟

وفقا لموقع ويب طب لا بد من إجراء تغييرات في أسلوب الحياة من خلال القيام بالخطوات الآتية:

ـ فقدان الوزن حيث يساعد ذلك في خفض مستوى الدهون الثلاثية.

ـ تقليل السعرات الحرارية لأن زيادتها تتحول الى دهون ثلاثية.

ـ اختيار الدهون الصحية والتركيز على تناول الأطعمة التي تحتوي على الدهون الصحية والابتعاد عن الدهون المشبعة.

ـ ممارسة الرياضة بانتظام بالتمرن يوميًا لمدة 30 دقيقة على الأقل، إذ أن ممارسة الرياضة بانتظام يمكن أن تقلل من الدهون الثلاثية وتعزز الكوليسترول الجيد.

ـ تجنب التدخين.

ـ الحد من السكريات والأطعمة المكررة.

ـ الحصول على قسط كافي من النوم.

ـ تخفيف التوتر.

علاج ارتفاع الدهون الثلاثية بالأعشاب والمكملات

حسب موقع الطبي هناك أعشاب ومكملات يمكنها أن تساعد في تخفيض نسية الدهون الثلاثية منها:

الحلبة: فعالة في تقليل الدهون الثلاثية في الدم.

فيتامين د: حيث وجد أن فيتامين د يمكن أن يساعد أيضًا في علاج الدهون الثلاثية الكلية.

الكركم: يسبب انخفاضًا كبيرًا في مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار.

زيت السمك: حيث يشتهر زيت السمك بتأثيراته القوية على صحة القلب، فهو غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي ثبت أنها تقلل الدهون الثلاثية والعديد من عوامل الخطر الأخرى لأمراض القلب.