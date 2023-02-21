خط جوّي مباشر بين الجزائر والأردن

سيتمّ إطلاق خطّ جوّي مباشر لرحلات المسافرين بين الجزائر والأردن، بداية من شهر مارس المقبل. وهذا بموجب اتفاق توصل إليه البلدان خلال الزيارة التي يجريها وزراء أردنيون إلى الجزائر.

وحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية في الأردن، فقد حلّ بالجزائر مساء الإثنين، وفد وزاري أردني يضمّ وزراء الصناعة والتجارة، السياحة، الزراعة، الطاقة، الصحة، والاستثمار.

ونقل المصدر عن وزير الصناعة والتجارة الأردني قوله:”سيتمّ فتح خط الطيران المباشر بين عمان والجزائر، اعتبارا من 9 مارس المقبل”.

وسيتمّ تنشيط 4 رحلات أسبوعيا على هذا الخطّ، بواقع رحلتين من شركة الطيران الأردنية، ورحلتين من الخطوط الجوية الجزائرية.