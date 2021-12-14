خوخي يضع العواطف جانبا ويتحدى نجوم “الخضر”

توعد رفقاء بلايلي بتجرع طعم الهزيمة لأول مرة

تحدى الدولي القطري بوعلام خوخي صاحب الأصول الجزائرية، نجوم المنتخب الوطني، في اللقاء الذي يجمع المنتخبين في نصف نهائي كأس العرب، واضعا العواطف جانبا، ومتوعدا رفقاء المتألق يوسف بلايلي بتجرع طعم الخسارة لأول مرة في البطولة العربية المقامة حاليا بالدوحة والتي ستستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، رغم اعترافه بـ”صعوبة المهمة”.

وسيكون ملعب الثمامة بالعاصمة الدوحة، الذي شهد ملحمة المنتخب الوطني أمام المغرب في ربع النهائي، مسرحا لمباراة نصف النهائي أمام قطر، يوم الأربعاء بداية من الساعة الثامنة ليلا بتوقيت الجزائر.

وأشار خوخي في تصريحات للإعلاميين، على هامش تدريبات المنتخب القطري إلى أنه رفقة زملائه في المنتخب سيفعلون المستحيل لتجاوز عقبة “الخضر”، قائلا: “سنواجه منتخبا صاحب خبرات كبيرة، ويمتلك لاعبين على أعلى مستوى..لكن هذا لا يمنع أننا سنبذل قصارى جهدنا، من أجل الوصول لما نصبو إليه، وهو الفوز والتأهل للنهائي”.

وكشف خوخي عن فخره واعتزازه بما حققه “العنابي” حتى الآن، وإسعاده للجماهير القطرية “التي لم تقصر على الإطلاق، وكانت خير سند للمنتخب في كل المباريات الماضية، وآخرها مواجهة الإمارات في ربع النهائي”. وأردف: “راضون عما قدمناه حتى الآن في البطولة، وبالطبع نطمح للمزيد، بعدما دخلت المنافسات مراحلها الحاسمة والنهائية”.

وكان الاتحاد القطري لكرة القدم قد أقدم على تجنيس اللاعب الجزائر بوعلام خوخي (مواليد 7 سبتمبر 1990)، بعد تألقه في نجوم دوري قطر، قبلها لعب خوخي في نادي شبيبة الشراقة، وكان قريبا من الالتحاق بالمنتخب الأولمبي الجزائري تحت قيادة المدرب عز الدين آيت جودي في ذلك الوقت.