خوصصة مصنع “أونيام”.. عون يحسم الجدل

استبعد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، أن يتم خوصصة مؤسسة “أونيام” للأدوات الكهرومنزلية، مؤكدا أن الدولة لن تتخلى عن المصنع وعماله.

وفي تصريحات صحفية عقب زيارة معاينة قادته إلى المصنع، أكد عون، أن الدولة لن تتخلى عن مصنع “أونيام” بتيزي وزو، حيث سيتم إعادة بعثه في أقرب الآجال حفاظا على العمال ومناصبهم.

وخلال الزيارة، استمع الوزير إلى عرض حول مخطط التطوير المقترح للمؤسسة وانشغالات مسؤوليها، كما تم عقد جلسة عمل مصغرة مع مسيريها وممثلي العمال.

الجلسة وحسب ما أفاد به بيان للوزارة تم التطرق فيها إلى وضعية المؤسسة وما يتعين اتخاذه من اجراءات لتقويمها ودعمها.

وفي ذات السياق، جدد عون التزامه بضرورة ضمان ديمومة المؤسسة واسترجاع مكانتها في المجال الاقتصادي.

كما أسدى الوزير جملة من التعليمات تتمحور أساسا حول ضرورة تظافر جهود كافة الأطراف (مسيريين، عمال، شريك اجتماعي) للخروج بخطة عمل لتقويم المؤسسة.

وأمر الوزير كذلك بضرورة إبرام عقود نجاعة للإطارات المسيرة للمؤسسة ابتداء من مسؤولها الأول إلى آخر إطار مسير وهو ما يعتبر أداة حديثة للحوكمة، حسب بيان الوزارة.

وفي الأخير، تقرر عقد اجتماع تنسيقي يوم الاثنين المقبل على مستوى مقر الوزارة تحت اشراف الوزير بغية التدقيق في مخطط تطوير المؤسسة والذي سيجمع بين مسيري المؤسسة والشركة القابضة المشرفة عليها، ممثلي العمال والمصالح المختصة للوزارة.

وشرع وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، الأربعاء، في زيارة عمل إلى ولاية تيزي وزو لمعاينة وتفقد أربعة مؤسسات صناعية على مستوى الولاية.

ويشمل برنامج الزيارة التفقدية 4 محطات تتمثل في معاينة المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية ENIEM بواد عيسي، وكذا تفقد وحدة انتاج المواد الصيدلانية “Aldaph spa Novo Nordisk”.

عون سيقوم كذلك في محطته الثالثة بزيارة شركة “Sarl Steel Solide” لصناعة الأنابيب الحديدية ببلدية تيزي راشد بواد عيسي، وبعدها زيارة المؤسسة الوطنية “Electro-Industries” التابعة لمجمع الصناعات الإلكترونية، الكهرومنزلية والكهربائية ببلدية عزازقة‏.

وكان في استقبال الوزير والي الولاية دومي جلالي، بمعية، رئيس المجلس الشعبي الولائي، أعضاء اللجنة الأمنية، المنتخبين الوطنيين والمحليين،