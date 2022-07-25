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الجزائر

داعية كويتي يفتي: مجموعات واتساب المختلطة “حرام”

الشروق أونلاين
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داعية كويتي يفتي: مجموعات واتساب المختلطة “حرام”

أثارت فتوى للداعية الكويتي عثمان الخميس، جدلا على مواقع التواصل، بعد أن اعتبر “المجموعات المختلطة على تطبيق واتساب خلوة غير مشروعة”.

وظهر الخميس في مقطع فيديو وهو يجيب على سؤال حول حكم مجموعات واتساب المختلطة بين الجنسين، بغرض الدراسة.

وأجاب المفتي:”لا يجوز المشاركة في مجموعات مختلطة فيها نساء ورجال، وشبان وشابات، للدراسة في الجامعة، لا يجوز أبدا”.

وأضاف يقول :”يمكن للمدرّس أو المدرّسة وضع الطلبة في مجموعة لتسجيل الحضور مثلا، أو تحديد دروس معيّنة”.

مردفا:” لكن إذا كان الأمر بخلاف ذلك، مثل مجموعة سوالف (أحاديث جانبية) فلا يجوز، لأن الشيطان موجود”.

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