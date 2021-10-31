دجاج على الطريقة الهندية – “رولي” الفراولة للبسكويت – سلطة بالدجاج

دجاج على الطريقة الهندية

صلصة الترقيد:

2 ملاعق أكل من غبرة الكاري

1 ملعقة أكل كمون

1 ملعقة أكل فلفل أحمر حار

2 ملاعق أكل كسبرة مقطعة

2 فصوص ثوم

فلفل أسود وملح

4 ملاعق زيت

ملعقة معجون الطماطم

1كغ دجاج قطع

500غ طماطم كرزية

طريقة التحضير:

في وعاء امزجي كل مكونات صلصة الترقيد واجمعيهم بالزيت، ادهني قطع الدجاج جيدا ثم غطيها وادخليها الثلاجة عدة ساعات، سخني الزيت في القدر وقلي قطع الدجاج من كل الجوانب مدة 8 دقائق اضيفي الطماطم ومرقي بالماء واتركيها حتى تنضج مدة 20دقيقة على نار متوسطة .

قدميها مع الأرز الأبيض او مع الخضر.

“رولي” الفراولة للبسكويت

5 بيضات

100غ سكر

100غ فرينة

قرصة ملح

ملعقة قهوة فنيليا

للحشو:

مربى الفراولة

للتزيين:

كريمة “الشانتيي” وفراولة

طريقة التحضير:

في وعاء من زجاج وبواسطة الخفاق الكهربائي افقي البيض والسكر والفانيليا مدة ربع ساعة، ثم اضيفي الفرينة للخليط تدريجيا وامزجي بلطف بواسطة ملعقة خشبية، ثم أفرغي الخليط في صينية الفرن مغلفة بورق الطهي، ادخلي الصينية في الفرن مدة ربع ساعة دون فتحه، ثم اخرجي الصينية من الفرن و اتركي “الرولي” يبرد وقلبيه على قطعة قماش ثم ادهنيه بالمربى و لفيه، في الأخير غطي سطحه بكريمة “الشنتيي” ثم زيني بكيس الحلواني والفراولة كما هو موضح في الصورة.

ملاحظة: يمكنك في هذه التحلية تغيير المربى وفاكهة التزيين حسب الموسم.

سلطة بالدجاج

-200غ صدر دجاج

200غ بازلاء

100غ جبن قطع

2حبات قرنون مقطع قطع صغيرة

4 ملاعق مايوناز

صلصة التتبيل

للتزيين:

بيضتين مسلوقتين، بقدونس، حبة طماطم كرزية

طريقة التحضير:

انزعي جلد الدجاج ثم اطبخي الدجاج (منزوع الجلد) في الماء والملح والفلفل الأسود ثم اقطعيه قطع صغيرة اطبخي البازلاء والقرنون على البخار مع قليل من الملح امزجي الدجاج، البازلاء والقرنون وتبلي بصلصة التتبيل والمايوناز ثم زيني بقطع البيض والبقدونس والطماطم الكرزية.