دراجي يعلّق على تأهل اتحاد العاصمة إلى نهائي كأس “الكاف”

هنأ المعلق الرياضي بقنوات “بين سبورت”، الجزائري حفيظ دراجي، اتحاد العاصمة بعد تأهله في المغرب على حساب أولمبيك آسفي إلى نهائي كأس “الكاف”.

وقال دراجي عبر حسابه على “تويتر”: ” نهنئ نادي اتحاد الجزائر لتأهله إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه، بعد تعادله مع الفريق المغربي في نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم”.

وأضاف: ” وسيواجه اتحاد العاصمة الفريق المصري الزمالك في النهائي، والذي تأهل بدوره على حساب شباب بلوزداد في نصف النهائي”.

وتوقع دراجي أن يكون النهائي الذي يجمع اتحاد العاصمة والزمالك مثيرا، وقال في هذا السياق: ” ونتوقع، بإذن الله، نهائياً عربياً مثيراً على أعلى مستوى بين هذين الناديين العريقين”.

وتأهل اتحاد العاصمة للمرة الثانية إلى نهائي كأس “الكاف”، وهذا بعد تعادله في الإياب مع آسفي بهدف لمثله، مستفيدا من التعادل السلبي، في لقاء الذهاب بالجزائر.