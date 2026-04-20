دراجي يعلّق على تأهل اتحاد العاصمة إلى نهائي كأس “الكاف”

عمر سلامي
دراجي يعلّق على تأهل اتحاد العاصمة إلى نهائي كأس “الكاف”
حفيظ دراجي

هنأ المعلق الرياضي بقنوات “بين سبورت”، الجزائري حفيظ دراجي، اتحاد العاصمة بعد تأهله في المغرب على حساب أولمبيك آسفي إلى نهائي كأس “الكاف”.

وقال دراجي عبر حسابه على “تويتر”: ” نهنئ نادي اتحاد الجزائر لتأهله إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه، بعد تعادله مع الفريق المغربي في نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم”.

وأضاف: ” وسيواجه اتحاد العاصمة الفريق المصري الزمالك في النهائي، والذي تأهل بدوره على حساب شباب بلوزداد في نصف النهائي”.

وتوقع دراجي أن يكون النهائي الذي يجمع اتحاد العاصمة والزمالك مثيرا، وقال في هذا السياق: ” ونتوقع، بإذن الله، نهائياً عربياً مثيراً على أعلى مستوى بين هذين الناديين العريقين”.

وتأهل اتحاد العاصمة للمرة الثانية إلى نهائي كأس “الكاف”، وهذا بعد تعادله في الإياب مع آسفي بهدف لمثله، مستفيدا من التعادل السلبي، في لقاء الذهاب بالجزائر.

مقالات ذات صلة
اتحاد العاصمة سابعا في الترتيب الجديد

اتحاد العاصمة سابعا في الترتيب الجديد

مواجهتان وديتان لأشبال “الخضر” أمام المنتخب المصري

مواجهتان وديتان لأشبال “الخضر” أمام المنتخب المصري

صان داونز يُنهي مغامرة الثنائي توغاي وبوعالية

صان داونز يُنهي مغامرة الثنائي توغاي وبوعالية

هذه هي القنوات الناقلة لمباراة الإياب بين الزمالك المصري وبلوزداد

هذه هي القنوات الناقلة لمباراة الإياب بين الزمالك المصري وبلوزداد

صايفي يكشف عن قائمة اللاعبين

صايفي يكشف عن قائمة اللاعبين

رامز زروقي مطلوب في لانس وليون وستراسبورغ

رامز زروقي مطلوب في لانس وليون وستراسبورغ

