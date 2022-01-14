دراسة: “أوميكرون” لا يسبّب أعراضاً خطيرة حتى لغير الملقحين

كشفت دراسة أجريت في جنوب أفريقيا، أن المصابين بمتحوّر أوميكرون الذين لم يحصلوا على أي لقاح، ربما أقل عرضة للإصابة بأعراض خطيرة، أو دخول المستشفيات، أو الوفاة مقارنة بالسلالات السابقة من فيروس كورونا.

وقارنت الدراسة، التي أجراها المعهد الوطني للأمراض المعدية في منطقة ويسترن كيب، والتي لم تخضع بعد لمراجعة النظراء، نحو 11,600 مريض من الموجات الثلاث الأولى للجائحة مع نحو 5,100 مصاب بـ”أوميكرون”.

ويسبب “أوميكرون” أعراضاً أقل خطورة وتقل أعداد الوفيات الناجمة عن الإصابة به على مستوى العالم مقارنة بالسلالات السابقة.

ويحاول العلماء معرفة ما إذا كان السبب في ذلك ارتفاع معدلات المناعة الناتجة عن التطعيم أو الإصابة السابقة بالفيروس أو نتيجة ضعف المتحور الجديد.

وخلصت الدراسة إلى أن انخفاض مخاطر الإصابة بأعراض شديدة يُعزى إلى خصائص المتحوّر “أوميكرون” نفسه.