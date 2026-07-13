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اقتصاد

دعم الشركة الجزائرية-الصينية لتعزيز قدرات جرف وصيانة الموانئ

الشروق أونلاين
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دعم الشركة الجزائرية-الصينية لتعزيز قدرات جرف وصيانة الموانئ
وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
جانب من الاجتماع

أكد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، على ضرورة توفير وتسخير كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاح نشاط الشركة الجزائرية-الصينية المختلطة المتخصصة في جرف الموانئ، بما يعزز القدرات الوطنية في هذا المجال ويرفع جاهزية المنشآت المينائية.

وأفادت وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، في بيان لها، أن جلاوي ترأس اجتماعًا تنسيقيًا أمس الأحد بمقر الوزارة خُصص لمناقشة مخطط عمل الشركة الجزائرية-الصينية المختلطة لجرف الموانئ، في إطار جهود تطوير وعصرنة البنية التحتية المينائية.

وحضر اللقاء إطارات مركزية من الوزارة، إلى جانب الرؤساء المديرين العامين والمديرين العامين لكل من الوكالة الوطنية لإنجاز المنشآت المينائية (ANRIP)، ومجمع الأشغال البحرية (GTM)، ومختبر الدراسات البحرية (LEM)، إضافة إلى ممثلي شركة هندسة الموانئ الصينية (CHEC).

وخصص الاجتماع لدراسة برنامج عمل الشركة المختلطة المتخصصة في جرف الموانئ، حيث تم التأكيد على أهمية توفير مختلف الوسائل والإمكانيات الكفيلة بضمان نجاحها، بما يسمح بتطوير نشاط جرف وصيانة الموانئ وتعزيز قدرات الجزائر في هذا المجال.

ويأتي هذا المسعى ضمن توجهات تطوير المنشآت المينائية الوطنية وتحسين جاهزيتها، بما يواكب متطلبات النشاط البحري ويدعم تحديث البنية التحتية للموانئ.

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