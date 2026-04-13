دعم المقاولاتية في صلب زيارة وزيرة التكوين والتعليم المهنيين إلى الطارف

أكدت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، نسيمة أرحاب، على جملة من الإجراءات الرامية إلى تحسين جودة التكوين ومواءمة التخصصات مع متطلبات سوق العمل، خلال زيارة عمل وتفقد أمس الأحد قادتها إلى ولاية الطارف، حيث أشرفت على توقيع اتفاقيات شراكة وتدشين منشآت جديدة لدعم القطاع.

وأبرزت الوزيرة، في مستهل الزيارة، أهمية ربط مخرجات التكوين باحتياجات التنمية المحلية، عقب عرض مفصل حول مؤشرات القطاع، دعت على إثره إلى الرفع من نوعية التكوين وتعزيز إدماج المتخرجين في سوق الشغل.

وفي إطار دعم التكوين التطبيقي، أشرفت على إبرام ثماني اتفاقيات شراكة مع مديريات قطاعية وهيئات مهنية ومؤسسات اقتصادية، بهدف تعزيز التنسيق بين مؤسسات التكوين ومحيطها الاقتصادي.

وخلال معاينتها للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببلدية بوحجار، اطلعت على مختلف الورشات التطبيقية والتخصصات، كما زارت مركز تطوير المقاولاتية، حيث شددت على ضرورة ترسيخ ثقافة المبادرة لدى الشباب ومرافقتهم لتجسيد مشاريعهم.

وببلدية القالة، تفقدت مركز التكوين المهني “05 جويلية” بعد انتهاء أشغال صيانته وترميمه، داعية إلى تحسين ظروف التمدرس وتوفير بيئة ملائمة للمتربصين تمكنهم من اكتساب مهارات نوعية.

كما أشرفت على تدشين المعهد الوطني المتخصص “خميسي بن طويلي بن محمد”، بطاقة استيعاب تبلغ 300 مقعد بيداغوجي و120 سريرا، ما من شأنه تخفيف الضغط على مؤسسات التكوين وتعزيز عرض التخصصات، لاسيما في مجال الصيد البحري.

واختتمت الوزيرة زيارتها بالوقوف على عدد من الهياكل التابعة للقطاع، لمتابعة أوضاعها والاطلاع على سير نشاطها، في سياق دعم جهود تطوير وعصرنة قطاع التكوين والتعليم المهنيين.