دعوات إلى ترشيد استهلاك المياه والطاقة والتشجيع على المساهمة في حماية المناخ

تزامنا واليوم العالمي للبيئة

تحيي المنظمة الجزائرية للبيئة والمواطنة، على غرار مختلف الهيئات والمنظمات، اليوم العالمي للبيئة المصادف لـ5 جوان، من خلال برنامج تحسيسي وتوعوي يهدف إلى ترسيخ السلوك البيئي المسؤول لدى المواطنين، خاصة في مجال الاستعمال العقلاني للمياه والطاقة باعتبارهما من أهم التحديات المرتبطة بحماية البيئة ومواجهة التغيرات المناخية، إلى جانب الحفاظ على التوازن البيئي من خلال حملات التنظيف والتشجير.

وأكد رئيس المنظمة الجزائرية للبيئة والمواطنة، سفيان عفان، أن شعار هذه السنة “العمل اليوم من أجل المناخ” يضع المواطن في صلب الجهود الرامية إلى حماية البيئة، من خلال تبني ممارسات يومية بسيطة لكنها ذات أثر كبير، على غرار الاقتصاد في استهلاك المياه وترشيد استعمال الطاقة الكهربائية والطاقات المختلفة.

نشر ثقافة الاستهلاك الرشيد للمياه

وأوضح المتحدث أن الحفاظ على الموارد المائية أصبح ضرورة ملحة في ظل التحديات المناخية والضغوط المتزايدة على هذه الثروة الحيوية، داعيا إلى نشر ثقافة الاستهلاك الرشيد للمياه داخل المنازل والمؤسسات والأماكن العمومية، وتجنب مختلف أشكال التبذير التي تؤثر على الأمن المائي للأجيال القادمة.

كما شدد على أهمية ترشيد استهلاك الطاقة من خلال اعتماد سلوكيات مسؤولة تقلل من الهدر وتساهم في خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، مؤكدا أن مساهمة كل مواطن، مهما كانت بسيطة، يمكن أن تشكل فارقا حقيقيا في حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويرى المتحدث أن نشر الوعي البيئي وتعزيز قيم المواطنة البيئية لدى الناشئة والشباب يشكلان ركيزة أساسية لبناء مجتمع أكثر التزاماً بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، بما يساهم في حماية الموارد الطبيعية والمحافظة على نظافة المحيط وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وضرورة الحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.

وفي هذا الإطار، أطلقت المنظمة حملة تحسيسية عبر مختلف ولايات الوطن، بحسب ما كشف عنه المتحدث، تتضمن معارض وندوات وأياما دراسية ونشاطات جوارية تهدف إلى توعية المواطنين بأهمية المحافظة على الموارد الطبيعية، إلى جانب تشجيعهم على المشاركة في حملات تنظيف الأحياء والمساحات العمومية وتفعيل روح التطوع والعمل الجماعي.

الانطلاقة من الأسرة والمدرسة…

ودعت المنظمة كافة المواطنين إلى جعل حماية البيئة سلوكا يوميا دائما، انطلاقا من الاستعمال العقلاني للمياه والطاقة، وصولا إلى المحافظة على نظافة المحيط والمساهمة الفعالة في بناء بيئة سليمة ومناخ آمن للأجيال الحالية والمستقبلية.

كما تسعى المنظمة الجزائرية للبيئة والمواطنة بحسب رئيسها، من خلال مختلف الأنشطة المبرمجة إلى غرس ثقافة الحفاظ على البيئة لدى أفراد المجتمع، وجعلها جزءا من السلوك اليومي للمواطن، انطلاقا من الأسرة والمدرسة وصولا إلى الفضاءات العامة ومحيط العمل.