دكتور التغذية المغربي يواصل إثارة الجدل بتأكيده على وجوب صيام الحائض!

يواصل دكتور التغذية المغربي محمد الفايد، إثارة الجدل عبر شبكات التواصل الاجتماعي بتأكيده على وجوب صيام الحائض في رمضان.

وقال الدكتور المغربي في فيديو متداول على نطاق واسع دفع رجال الدين للرد عليه، إن الحائض تؤثم إن أفطرت في رمضان لأنه لا يوجد نص قرآني يعطيها الرخصة كما أعطاها للمريض والمسافر.

وأكد على ضرورة صلاة وصيام الحائض لأن المولى عز وجل لم يحرم ذلك في كتابه، موضحا أنها تفطر فقط إن كانت مريضة ولم تستطع أما إن كانت قادرة فصيامها صحيح.

لماذا لا تصوم الحائض؟

وفي تقرير سابق نشره موقع الجزيرة نت أجاب الدكتور خالد حنفي -الأمين العام المساعد للمجلس الأوربي للافتاء والبحوث و رئيس لجنة الفتوى بألمانيا، على سؤال: لماذا لا تصوم الحائض؟

وقال حنفي: “يحرُم على المرأة الحائض أن تصوم، فإن صامت أثِمت بصومها ووجب عليها القضاء بعد رمضان”.

وأضاف: “منعُ المرأة الحائض والنفساء من الصيام من الأحكام المستقرة المعلومة في الأمة، لهذا كان مجرد طرح السؤال في العهد النبوي يوجب اتهام السائل، كما في حديث معاذة بنت عبدالله العدويَّة قالت (سألتُ عائشة رضي الله عنها فقلتُ: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحَرورِيَّةٌ أنت، أى: هل أنت من الخوارج؟! قلت: لستُ بحرورية، ولكني أسألُ)، متفق عليه”.

وقد انعقد الإجماع القولي والعملي على تحريم صوم الحائض من لدن رسول الله ﷺ إلى يومنا هذا، والإجماع الصحيح المعتبر ثالث الأدلة المتفق عليها بين العلماء.

وتابع: “قال النووي في شرح المهذب (جمعت الأمة على تحريم الصوم على الحائض والنفساء، وعلى أنه لا يصح صومها، ويستدل من السنة على تحريم صومها بحديث أبي سعيد أن النبي ﷺ قال: أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم، فذلك نقصان دينها).

أما استدلال بعض العلماء بحديث عائشة رضي الله عنها قالت “لقد كنا نحيض عند رسول الله ﷺ فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة” رواه مسلم، ففيه نظر؛ لأن المريض والمسافر يقع الصوم منهما صحيحًا إذا صاما رغم وجود رخصة في الفطر.

وما قيل من أن سبب منع الحائض من الصوم هو رعاية حالها وضعفها وعدم قدرتها على الصوم، فلا يصلح أن يكون سببًا ولا عِلّة يُبنى عليها الحكم.

كما أن الصوم لا يشترط له الطهارة فيصح الصوم من الجنب، والصحيح أن عدم صوم الحائض من الأحكام التعبدية كما قال الإمام الشافعي “وكون الصوم لا يصح منها لا يُدرك معناه؛ لأن الطهارة ليست مشروطةً فيه”.

وأردف: “القول بصحة صيام الحائض لا يَصدر عن فقيهٍ أوعالم؛ لأن من يصحّح صيام الحائض يتعين عليه أن يجري عليها أحكام الطاهرات كلها، فيُصحِّح صلاتها وعلاقتها الخاصة بزوجها، فهل يقول بذلك أحد؟!”.

كما أن القول بصيام الحائض يُفضي إلى عدم انضباط الحكم ووقوع الفوضى فيه؛ لأنه سيترك أمر الصوم إلى قرار كل امرأة بنفسها حسب قدرتها على الصوم أثناء الحيض أو عجزها، أو قدرتها في بعض الأيام وعجزها في غيرها.

متعود على إثارة الجدل في المواضيع الدينية

وكان الفايد قد أثار ضجة واسعة بتصريحاته حول الحجاب، أياما فقط من تشكيكيه في فضل العشر الأواخر من رمضان.

يظهر الدكتور المغربي، وهو أخصائي تغذية شهير، في مقطع فيديو يقول أن تغليف المرأة بالسواد ليس من الشرع في شيء، مؤكدا على المرأة أن تعلم من نفسها إن كان ما ترتديه هو الخمار الشرعي أم خمار الشيوخ.

وأوضح الدكتور المثير للجدل أنه لا يعترض على الحجاب في حد ذاته لأن زوجته ونساء كثرا من أقاربه محجبات ولكنه يحتكم بالقرآن وليس بكلام الشيوخ الذي عفى عنه الدهر حسبه، مستنكرا تغليف النساء بالثياب السوداء بحجة الإغراء.

هذا ودعا المرأة لإثبات وجودها وعدم التخفي خلف زوجها لأنها إنسان مثلها مثله، مشددا على ضرورة إعمال العقل وفهم القرآن واتباعه والاقتناع به، وليس الامتثال لأوامر شيخ من الشيوخ.

واستهجن نشطاء تجرؤ الفايد على الخوض في المواضيع الدينية وهو أخصائي في التغذية، حيث قال البعض إن عليه الاهتمام بالأعشاب ووصفات التسمين والترقيق وضبط السكري والضغط والابتعاد عن الفتوى لأن لديها أهلها من أهل الفقه.

وكان الدكتور المشتهر من خلال برنامج “نخل ورمان” الذي كان يُبثّ على قناة السادسة المغربية، وأيضا عبر محاضراته التي يقدمها بخصوص التغذية، قد أثار ضجة كبيرة بعد أن ادعى عدم وجود العشر الأوائل والعشر الأواخر من شهر رمضان.

وقال الفايد في إحدى حلقاته التي يقدمها عبر قناته على اليوتيوب، بأن جميع أيام شهر رمضان متطابقة، وأن العشر الأواخر ليست لها وجود.

وأضاف بطريقة ساخرة: “غير كيضحكو علينا”، ما أثار غضباً واستنكاراً واسع النطاق، وصل حد وصفه بالتشيطن.