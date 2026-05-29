دورة استدراكية للمتغيبين عن “السانكيام الجديد”… واختتام “التقويمات” بست خطوات

تبرمج يومي 22 و24 جوان وتسليم الشهادات في 29 منه

صادقت، وزارة التربية الوطنية، على المنشور الوزاري المتضمن “الترتيبات الختامية” لتقييم مكتسبات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي وتقييم مكتسبات الطورين الأول والثاني بعنوان السنة الدراسية 2026/2025، حيث أبرزت في هذا الصدد بأن مديري المدارس الابتدائية، مطالبون وجوبا باتخاذ ستة تدابير إجرائية على أرض الواقع، حتى يتم إسدال الستار على العملية التقويمية بشكل نهائي، بمنح فرصة ثانية وثمينة لفئة المتغيبين عن الدورة الأولى، لاجتياز اختبارات استدراكية، حتى يعاد تقييمهم مرة أخيرة، وذلك قبل اختتام الموسم الدراسي الجاري.

وفي إرسال، صادر عنها بتاريخ 24 ماي الجاري وحامل لرقم 344، وبناء على المرجع رقم 131 المؤرخ في 2026/02/15، والمتعلق بتنظيم امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي بعنوان السنة الدراسية 2026/2025، طلبت المديرية العامة للتعليم بالوزارة، من مديريها التنفيذيين من خلال مفتشي التعليم الابتدائي ورؤساء المدارس الابتدائية العمومية والخاصة، أهمية الالتزام التام بتجسيد مجموعة إجراءات ميدانيا وذلك لأجل إنجاح حزمة الترتيبات الختامية الخاصة بامتحانات تقييم مكتسبات تلاميذ نهاية الطورين الأول والثاني وكذا مكتسبات متعلمي أقسام الخامسة.

ومن هذا المنطلق، و فقا للمنشور رقم 178 المؤرخ في 2026/03/16 والمتضمن توسيع تقييم المكتسبات إلى نهاية الطورين الأول والثاني من مرحلة التعليم الابتدائي للسنة الدراسية 2026/2025، لفتت المديرية العامة للتعليم، من خلال نفس الإرسال الصادر عنها، إلى أن مديري المدارس الابتدائية للتعليم العمومي والخاص، ملزمون باتخاذ أول خطوة وتتعلق بالأساس في الانخراط التام في مسعى تنظيم “التقييمات التعويضية” لفائدة التلاميذ المتغيبين عن امتحان تقييم مكتسبات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي في دورته الأولى، أو عن تقييم مكتسبات نهاية الطورين الأول والثاني، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء 22 و23 جوان المقبل، من خلال الحرص على منحهم فرصة ثانية وثمينة لافتاك الشهادة، وتحقيق بذلك مبدأي الإنصاف وتكافؤ الفرص بين الجميع.

أوامر بعقد مجالس الأساتذة في 24 جوان

وعلاوة على ذلك، أوضحت المديرية ذاتها، أن الترتيب الثاني الواجب تنفيذه، يتعلق بالحرص التام على عقد مجلس الأساتذة، وذلك يوم الأربعاء 24 جوان الداخل، فضلا عن السهر على تسجيل تاريخ انعقاد مجلس الأساتذة على النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية للوزارة، قصد التمكن من سحب الشهادات ودفاتر تقييم مكتسبات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي.

وبالإضافة إلى ذلك، فالمديرون مدعوون أيضا لتجسيد إجراء رابع على أرض الواقع من دون تأخير أو تأجيل، ويتعلق الأمر بطبع شهادات ودفاتر تقييم مكتسبات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، وبطاقات تقييم مكتسبات الطورين والثاني، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 24 جوان القادم إلى غاية يوم الأحد 28 من نفس الشهر تؤكد المديرية.

كما سيكون مديرو المدارس الابتدائية، مطالبين وجوبا بالسهر على تسليم الشهادات للتلاميذ المنتقلين إلى أقسام السنة الأولى متوسط، وكذا دفاتر وبطاقات تقييم مكتسبات نهاية التعليم الابتدائي وأطواره لجميع التلاميذ، وذلك خلال اليوم المفتوح المحدد يوم الاثنين 29 جوان المقبل، كإجراء خامس، وكذا دعوة الأساتذة إلى تقديم توضيحات وافية لأولياء التلاميذ في هذا اليوم المفتوح بخصوص مستوى تملك كل كفاءة من الكفاءات المعنية بالتقييم كخطوة سادسة وأخيرة.

وإلى ذلك، ونظرا لأهمية هذه الترتيبات الختامية الخاصة بتقييم مكتسبات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي والطورين الأول والثاني، تؤكد المديرية على ضرورة إبلاغ جميع المتدخلين، لاسيما التلاميذ وأولياء أمورهم، بهذه الترتيبات، مع الحرص على توفير الظروف الملائمة لضمان التنفيذ الأمثل لمضمون هذا المنشور الوزاري.