“دورة ثانية” لتقييم مكتسبات الثالثة والرابعة ابتدائي… وهذه التفاصيل

تقويم التلاميذ في مادتين كتابيا وشفويا يومي 4 و5 ماي

صادقت، وزارة التربية الوطنية، على المنشور الوزاري الذي يحدد الترتيبات التنظيمية والبيداغوجية الخاصة بتقييم مكتسبات التلاميذ في نهاية الطورين الأول والثاني، بعنوان السنة الدراسية الجارية 2025/2026، وهي التجربة التي تقرر تكرارها للسنة الثانية على التوالي، وذلك عقب نجاح الدورة الأولى والتي برمجت لأول مرة في تاريخ التربية والتعليم في السنة الدراسية الفائتة 2025/2026.

وعليه، فسيجري تقويم مكتسبات ومعارف التلاميذ في مادتين اثنتين فقط وهما اللغة العربية والرياضيات تقويما كتابيا وشفويا وأدائيا وذلك يومي الـ4 والـ5 ماي الداخل، تحت إشراف أساتذتهم، في حين تقرر إلغاء العمل بتوقيت معين الاختبارات “من الساعة و إلى الساعة”، باستثناء بعض التقويمات على غرار الإنتاج الكتابي وفهم المكتوب وتملك منهجية حل المشكلات، وذلك حتى يتسنى لهم الإجابة في أريحية تامة من دون ضعط الوقت.

الإبقاء على الدراسة في الأقسام غير المعنية بالتقييمات

وفي منشور وزاري جديد صادر عنها بتاريخ 16 مارس الجاري والحامل لرقم 178، أبلغت المديرية العامة للتعليم بالوزارة، مديريها التنفيذيين، مفتشي التعليم الابتدائي، ومديري المدارس الابتدائية للتعليم العمومي والخاص، بأنه تقرر تكرار تجربة تقييم المكتسبات لفائدة تلاميذ أقسام الثالثة والرابعة للسنة الثانية على التوالي، بداية من الفصل الدراسي الثالث والأخير، وذلك تطبيقا لمقتضيات المنشور الوزاري رقم 40 المؤرخ في 19 فيفري 2025.

وفي التفاصيل، أبزرت نفس المديرية وجوب السهر على اختبار مكتسبات التلاميذ الختامية، في مادتي اللغة العربية والرياضيات، باعتبارهما تعلمان أساسيان لا يمكن تحقيق التعلم في بقية المواد والكفاءات إلا بالتحكم فيهما، وذلك وفق صيغتين، فالأولى تخص “المواد” والثانية تتعلق بـ”الكفاءات”.

تقييم أدائي وكتابي في العربية

وعليه، فالصيغة الأولى تخص “كفاءات المواد”، حيث سيتم تقييم فئة المتعلمين في مادة اللغة العربية تقييما أدائيا وكتابيا، وبالتركيز على “كفاءات الأداء القرٱني” و”فهم المكتوب”.

وأما بالنسبة لمادة الرياضيات، فيجري تقييم المتعلمين تقييما كتابيا فقط، ويشمل بذلك كفاءات “التحكم في نظام العد والحساب على الأعداد أكبر من ألف “1000”، وفي كفاءة “تملك منهجية حل المشكلات”. وما فيما يتعلق، بمدة التقييم، لفتت المديرية العامة للتعليم، إلى أنه لا يوجد توقيت محدد للاختبارات، وبالتالي فنهاية الاختبار تنقضي عند انتهاء ٱخر تلميذ من الإجابة.

وأما بالنسبة للصيغة الثانية، وتتعلق “بكفاءات التقييم”، وتمس فقط تلاميذ نهاية الطور الثاني “أي متعلمي أقسام الرابعة”. ومن ثم، فقد تم الاتفاق على تقييمهم في مادة اللغة العربية تقييما شفويا وأدائيا وكتابيا، ويمس كفاءات “فهم الخطاب والتواصل الشفوي” و”الأداء القرٱني” من دون ضبط توقيت معين للاختبارين. بالإضافة إلى ذلك، سيجري تقييم كفاءاتهم في “فهم المكتوب والإنتاج الكتابي”، بتخصيص 45 دقيقة لكل مادة. وأما عن مادة الرياضيات، سيتم تقييم التلاميذ تقييما كتابيا فقط، وذلك في كفاءات موارد الميادين الرياضياتية الأربعة بحجم ساعي مدته ساعة و30 دقيقة، وفي كفاءة “تملك منهجية حل المشكلات الرياضياتية” ومدته ساعة و30 دقيقة.

المفتشون لإعداد المواضيع بداية من الخامس أفريل

وأما عن الشق الخاص بإعداد وطبع مواضيع التقييمات الكتابية وإجاباتها النموذجية، أفادت المديرية العامة للتعليم، أن هذه العمليات ذات الطابع الهام ستنطلق ابتداء من يوم الأحد 5 أفريل الداخل وتنتهي وجوبا يوم الخميس 16 منه، على أن يتم تكليف مفتشي اللغة العربية كل في مقاطعته للقيام بالمهمة، وذلك بإشراك أساتذة المقاطعة من ذوي الكفاءة، وكذا بالتنسيق المباشر مع مديريات التربية للولايات فيما يخص عملية طبع المواضيع.

وفيما يخص تفاصيل إجراء “التقييمات الكتابية”، فمن المقرر أن يجتاز تلاميذ كل طور تقييمين كتابيين تحت إشراف أساتذتهم، وذلك يومي 4 و5 ماي المقبل بمعدل تقييم واحد في كل يوم، على أن يتم مطالبتهم بالإجابة على ورقة الاختبار أو كراس الاختبار أو أوراق مزدوجة عادية.

وأما عن التقييمات الشفوية والأدائية وحجز تقديراتها، فإن تقرر تكليف أساتذة اللغة العربية للسنتين الثانية والرابعة ابتدائي بمهمة الإجراء، وتصحيح التقييمات الكتابية، وحجز التقديرات عبر حساباتهم على الأرضية الرقمية المخصصة لهذا الغرض (https://taqiim.education.dz) ، على أن تنتهي عملية الحجز وجوبا قبل يوم الخميس 14 ماي المقبل.

واستخلاصا مما سبق، شددت الوصاية على أن تقييم مكتسبات تلاميذ الطورين الأول والثاني من مرحلة التعليم الابتدائي، يقتضي تنسيقا فعالاً بين جميع المعنيين، والالتزام الصارم بالترتيبات والآجال المحددة لتنفيذ العمليات المختلفة. لذا، يتعين على مديري التربية عقد اجتماعات مع جميع مفتشي اللغة العربية فور استلام هذا المنشور، لضبط جميع الجوانب المرتبطة بتنفيذ هذه العملية.