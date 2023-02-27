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رياضة

ديلور يعلّق على تعرضه لصافرات الاستهجان

عمر سلامي
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ديلور يعلّق على تعرضه لصافرات الاستهجان
ح.م
أندي ديلور

علق الدولي الجزائري أندي ديلور، على تعرضه لصافرات الاستهجان من قبل أنصار فريقه نانت، بعد خروجه في مباراة رين.

وقال ديلور في تصريحات أبرزتها صحيفة “ليكيب”، وتناقلتها العديد من المواقع الفرنسية: ” أجد ذلك غير مناسبا، لكن في غضون أسابيع سيشجعونني، وأرى أن الجماهير تسرعت قليلا، مع لاعب مثلي لا يغش”.

وأضاف ديلور: ” أدرك بأنها فترة صعبة ومعقدة، وأشعر بالأسف على النتائج السيئة، لكن أنا هن من أجل مساعدة الفريق على تحقيق الأفضل”.

وختم ديلور: “أعتقد أن تسجيلي أولى أهدافي مع الفريق سيحررني وسيرفع من معنوياتي”.

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