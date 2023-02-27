ديلور يعلّق على تعرضه لصافرات الاستهجان
علق الدولي الجزائري أندي ديلور، على تعرضه لصافرات الاستهجان من قبل أنصار فريقه نانت، بعد خروجه في مباراة رين.
وقال ديلور في تصريحات أبرزتها صحيفة “ليكيب”، وتناقلتها العديد من المواقع الفرنسية: ” أجد ذلك غير مناسبا، لكن في غضون أسابيع سيشجعونني، وأرى أن الجماهير تسرعت قليلا، مع لاعب مثلي لا يغش”.
Andy Delort : « Dans quelques semaines, ils m’acclameront »
Andy Delort, arrivé à Nantes cet hiver et en manque de réussite, n’est pas resté insensible aux sifflets entendus à sa sortie contre Rennes (0-1). https://t.co/ZlxVrxQW5D pic.twitter.com/yF3fMvZdMF
— L’ÉQUIPE (@lequipe) February 26, 2023
وأضاف ديلور: ” أدرك بأنها فترة صعبة ومعقدة، وأشعر بالأسف على النتائج السيئة، لكن أنا هن من أجل مساعدة الفريق على تحقيق الأفضل”.
وختم ديلور: “أعتقد أن تسجيلي أولى أهدافي مع الفريق سيحررني وسيرفع من معنوياتي”.