رئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفي الرياضي محمد بوشامة

تقدمت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، بتعازيها في وفاة الصحفي الرياضي محمد بوشامة.

وجاء في نص التعزية: “ببالغ الحزن والأسى، تلقت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية نبأ وفاة الصحفي الرياضي القدير محمد بوشامة”.

وأضاف “يُعد الفقيد من أبرز الأسماء التي طبعت مسار الصحافة الرياضية الوطنية، واقترن اسمه بجريدة (لوسوار دالجيري) منذ التحاقه بها في تسعينيات القرن الماضي، حيث عُرف بمهنيته العالية ومصداقيته الكبيرة وأسلوبه الصحفي الرصين، ما جعله يحظى بمكانة مرموقة في المشهد الإعلامي الجزائري، ويترك بصمة متميزة في مجال الصحافة الرياضية من خلال مسيرة حافلة بالعطاء والالتزام”.

وبرحيل الفقيد، يواصل النص، “تفقد الأسرة الإعلامية الجزائرية علما بارزا وقلما سيالا، أسهم على مدار عقود في ترسيخ قيم المهنية والاحترافية في العمل الصحفي، وواكب مختلف محطات تطور الرياضة الجزائرية بكفاءة واقتدار، كما تميز بتغطياته النوعية للعديد من التظاهرات والأحداث الرياضية الوطنية والدولية، فكان شاهدًا على إنجازاتها وناقلًا أمينًا لمسيرتها إلى الرأي العام”.

وأمام هذا المصاب الجلل، تتقدم المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية “بأصدق عبارات التعازي وخالص مشاعر المواساة إلى عائلة الفقيد الكريمة وإلى زملائه وأصدقائه والأسرة الإعلامية والرياضية كافة، مع التضرع إلى المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون”.