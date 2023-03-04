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رئيسة المجر تنفي نقل سفارة بلادها لدى الاحتلال إلى القدس

الشروق أونلاين
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رئيسة المجر تنفي نقل سفارة بلادها لدى الاحتلال إلى القدس
أرشيف
رئيسة المجر

نفت رئيسة المجر كاتالين نوفاك أن تكون بلادها قد اتخذت قرارا بنقل سفارتها لدى الاحتلال الإسرائيلي إلى مدينة القدس الفلسطينية المحتلة.

وقالت نوفاك في مؤتمر صحفي بالتشيك:”أقرأ الأخبار في الصحف أنا أيضا. في المجر لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن بشأن نقل سفارتنا في إسرائيل”.

وكانت صحيفة عبرية قد ذكرت يوم الجمعة، أن المجر تعتزم نقل سفارتها لدى الاحتلال إلى القدس الشهر المقبل، بعد محادثات مكثفة بين الجانبين، حسبها.

والمجر التي يبلغ عدد سكانها نحو 10 مليون نسمة، هي إحدى دول أوروبا الشرقية التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي منذ ماي 2004.

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