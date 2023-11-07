رئيس الجمهورية يستقبل رئيس حركة مجتمع السلم (فيديو)

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء، عبد العالي حساني رئيس حركة مجتمع السلم.

وحسب ما أفاد به بيان للرئاسة، فقد جاء هذا اللقاء بطلب من رئيس الحزب، للحديث حول قضايا دولية ووطنية، على رأسها القضية الفلسطينية.

وقال حساني في تصريح له عقب اللقاء:”تشرفت اليوم باستقبال من رئيس الجمهورية بطلب مني. نظرا للوضع الدقيق الذي تمرّ به البلاد، والأمة الإسلامية قاطبة”.

وأضاف رئيس “حمس” يقول:”كان اللقاء فرصة للنقاش والتشاور حول مختلف القضايا التي ينبغي علينا، من باب المسؤولية الأخلاقية والسياسية، إبداء الرأي والملاحظة والتساؤل حولها”.

قبل أن يتابع:“القضية الفلسطينية أصبحت القضية الأولى التي يتعامل معها الرأي العام الوطني والدولي والإقليمي. وقد ثمننا كل المواقف التي تبديها الجزائر من أجل مناصرة الشعب الفلسطيني”.

مردفا:”هناك أيضا قضايا ذات اهتمام وطني كانت محلّ نقاش وتشاور. على رأسها الجبهة الاجتماعية والوضع الاقتصادي في البلاد”.

“اللقاء كان فرصة طيبة جدا، للاستماع إلى الرئيس من خلال الشروحات التي تفضل بها، حول القضية الفلسطينية، والشأن الوطني والدولي، والشأن الاقتصادي المحلي”، يختم المسؤول السياسي.