-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

رئيس الجمهورية يصل إلى باتنة للإشراف على تشييع اليامين زروال

إيمان بوخاتم
  • 1580
  • 0
وصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، ظهر الأحد، إلى باتنة للإشراف على المراسم الجنائزية لرئيس الجمهورية الأسبق المجاهد اليامين زروال.

وفي موكب جنائزي مهيب، نُقل جثمان الرئيس الأسبق المجاهد اليامين زروال من مقر ولاية باتنة إلى المقبرة المركزية بوزوران ليوارى الثرى بعد صلاة الظهر.

ووصل جثمان المجاهد اليامين زروال، صباح اليوم الإثنين، إلى مقر ولاية باتنة لإلقاء النظرة الأخيرة.

وقد نُقل جثمان الراحل من منزله العائلي إلى مقر الولاية، أين سيتم إلقاء النظرة الأخيرة عليه قبل أن يوارى الثرى بعد صلاة الظهر، بالمقبرة المركزية بوزوران.

وشهد مقر الولاية توافدا كبيرا للمواطنين الذين قدموا من مختلف ولايات الوطن لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الراحل، معربين عن تأثرهم وحزنهم العميق لفقدان هذا المجاهد الذي ناضل وكافح من أجل تحرير الجزائر.

بدوره، قام والي ولاية باتنة وكذا مسؤولون ومنتخبون محليون، إلى جانب مجاهدين، بإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الرئيس الراحل والمجاهد اليامين زروال والترحم على روحه الطاهرة

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد ألقى يوم أمس الأحد بقصر الشعب، النظرة الأخيرة على جثمان الراحل، كما قام بالتوقيع على سجل التعازي.

كما قام كبار المسؤولين في الدولة وجمع من الشخصيات الوطنية والمجاهدين، بعد ظهر الأحد بقصر الشعب، بإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان اليامين زروال الذي وافته المنية يوم السبت.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد