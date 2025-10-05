رئيس الجمهورية يُعزي في وفاة أحمد طالب الإبراهيمي

قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأحد، تعازيه في وفاة الدكتور والدبلوماسي أحمد طالب الإبراهيمي، عن عمر ناهز 93 سنة.

وجاء في رسالة الرئيس إلى عائلة الفقيد “شاءَ الـمَولى تباركَ وَتَعالى أَن يَتَوَفَّى الدُّكتورَ الـمَرحوم أحمَد طالب الإبراهيمي، سَليلَ بيتِ العِلمِ وَالوَرَعِ، وَبرَحيلِهِ تَفْقِدُ الجزائرُ اِسمًا مذكورًا بِحُظوَةِ وَمكانَةِ الشّخصياتِ الوطنيّةِ ذاتِ القَدْرِ الـمُستَحقِّ والـمَكانَةِ الـمَرمُوقَة” .. وأضاف “فَلَقَد جَمَعَ الرّاحلُ خِصالَ حِكمَةِ السّياسيِّ وَرَصانَةَ الـمُثَقَّفِ وَوَطنِيَّةَ الـمُناضِلِ الـمُجاهِدِ، مُنذُ أنِ التَحَقَ فَتِيًّا بِالاتّحادِ العَامِّ للطَّلبَةِ الـمُسلِمينَ الجَزائِريّينَ في خمْسينيَّاتِ القَرنِ الـمَاضي وَطيلَةَ مَسَارِهِ الحَافِل بالـمَهامِّ وَالـمسؤوليَّاتِ السّاميةِ، الّذي رَفَعَهُ إلى مَقَامِ خِيرَةِ رِجَالاتِ الدَّولَةِ الوَطنيّينَ الأوفيَاءِ الغَيُورينَ عَلى الجَزائر”. وتابع رئيس الجمهورية “وَفي هذا الـمُصابِ الأليمِ، أَتوَجّهُ إليكُم بخالِصِ التّعازي وَصادِقِ الـمُوَاسَاةِ، داعيًا الـمَولى عَزَّ وَجَلَّ أنْ يَتَغَمَّدَ فَقيدَنَا برَحمَتِهِ الواسِعةِ وَيُسكِنَهُ جَنَّةَ الرِّضوانِ معَ الصِّدّيقِينَ وَالشُّهداءِ وَالصَّالحينَ وَحَسُنَ أُولئِكَ رَفيقا .. وَأَنْ يُلهِمَكُم جَميعًا جميلَ الصَّبرِ وَالسّلوَان” ..

وأفادت مصادر اعلامية، الأحد، وفاة أحمد طالب نجل العلامة البشير الإبراهيمي مؤسس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.

وطالب الإبراهيمي هو من مواليد 5 يناير 1932 بسطيف، متحصل على شهادة جامعية في الطب، كما درس في جامعة باريس سنة 1954.

التحق أحمد طالب بالثورة في 1955 من خلال ترأسه للإتحاد العام لطلبة المسلمين الجزائريين “UGMA”، حيث قام بالعديد من النشاطات الدبلوماسية لصالح الثورة، ثم التحق بفيدرالية جبهة التحرير بفرنسا سنة 1956، أين ألقي القبض عليه وهو يقوم بمهام سرية سنة 1957، وتم الإنفراج عليه سنة 1962.

وفي الجزائر المستقلة تولى الإبراهيمي عدة مناصب، كان أولها في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين، حيث كلفه بمنصب وزير التربية والتعليم العالي بين (1965-1970)، ثم وزيرا للإعلام والثقافة (1970-1977)، ثم وزيرا مستشارا (1977-1979).

وفي عهد الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد ثم تنصيبه وزير مستشار للرئيس وذلك بين (1979-1982)، ثم وزيرا للخارجية (1982-1988م)، وهو هذا أخر منصب تقلده الدكتور.

ولم يقتصر تمكنه في السياسة فقط بل تعداه إلى المجال الفكري، فهو مفكر وأديب، له العديد من الأعمال الفكرية التي وجدت صدى لدى الكثير من الباحثين والأكاديميين.