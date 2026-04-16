رئيس الشرطة الفيدرالية الألمانية يزور الجزائر

استقبل المدير العام للأمن الوطني علي بداوي، اليوم الخميس 16 أفريل، بمقر المديرية العامة للأمن الوطني، رئيس الشـرطة الفيدرالية الألمانية دييتر رومان، والذي يقوم بزيارة إلى المديرية العامة للأمن الوطني على رأس وفد شرطي.

ووفقا لما أفادت به مديرية الامن الوطني، استهلت الزيارة بمحادثات ثنائية جمعت المدير العام للأمن الوطني بنظيره الألماني، لتتوسع إلى وفدي شرطة البلدين.

وتناولت المحادثات سبل تعزيز وترقية آليات التعاون الشـرطي بين الجزائر وألمانيا لاسيما إدارة الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية، إدارة وتسيير الأحداث الكبرى، بالإضافة إلى توحيد الجهود فيما يخص القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يتماشى والتحديات الأمنية الراهنة والمستجدة.

كما توجه الوفد الألماني بعد ذلك إلى مقر مديرية شرطة الحدود، أين وقف عند المهام المسندة إلى هذه المديرية والمصالح والفرق التابعة لها في تسيير الحركة الحدودية للأشخاص والمركبات.