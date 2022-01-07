رئيس “الفاف” يرفض تأجيل أو تجريد الكاميرون من حق تنظيم “الكان”

جدّد الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الجمعة، دعمه لِسلطات الكاميرون في سبيل إنجاح تظاهرة كأس أمم إفريقيا 2022.

وتحتضن الكاميرون البطولة الكروية القارية، ما بين مساء الأحد المقبل والـ 6 من فيفري القادم.

وقالت “الفاف” في بيان لها: “يُسعد الجزائر – بطلة إفريقيا – أن تشارك في هذه المسابقة الكبيرة، التي ستُبهج الملايين من عشاق الكرة المستديرة الأفارقة، إلى جانب منتخبات أخرى ستعمل بِإخلاص للترويج لِهذه الرياضة وفضائلها، على الرغم من كل المحن والعقبات التي تُواجهها”.

وأضاف بيان هيئة الرئيس شرف الدين عمارة: “يتمنّى الاتحاد الجزائري لكرة القدم من خلال رئيسه ومكتبه الفيدرالي، للكاميرون كل التوفيق في تنظيم هذا الحدث الرياضي. ويظل مُقتنعا بِأن هذه المنافسة ستقام في أفضل الظروف الممكنة، في ظلّ الاستثمارات والجهود الكبيرة التي وافقت عليها دولة هذا البلد للفوز بِرهان البطولة، التي ستفي بِوعودها بِالتأكيد، من حيث الفرجة والحماس واحتفالات الجماهير والتقريب بين البشر”.

واختتم بيان الهيئة الكروية لِدالي إبراهيم: “يجب علينا أيضا التأكّد من مواجهة التحدي الصحي أثناء هذه المسابقة، تجاه الفيروس الجديد أوميكرون. من خلال توخّي الحذر في احترام البروتوكولات التي وضعتها السلطات الصحية في دولة الكاميرون ولجنة التنظيم، وقاية للفاعلين وجميع الحاضرين في هذا الحدث الكبير لكرة القدم القارية”.

وكان الناخب الوطني جمال بلماضي في آخر مؤتمر صحفي له، قد أبدى استياءه من الضغوطات التي مورست على الكاميرون من أجل تأجيل البطولة الإفريقية. فيما فتح رئيس اتحاد الكرة الكاميروني صامويل إيتو ومواطنه النجم السابق روجي ميلا، النّار على مَن سمّوهما بـ “الخونة” من أعضاء اللجنة التنفيذية في “الكاف”، الذين رضخوا لِإملاءات رئيس “الفيفا” جياني أنفونتينو، ونسّقوا في الخفاء لِتأجيل “كان” 2022، أو حتى تجريد الكاميرون من حق تنظيم أكبر وأغلى منافسة كروية في إفريقيا.