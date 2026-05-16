رئيس “الفاف” يزور بعثة اتحاد العاصمة وسيحضر إياب نهائي كأس “الكاف”

يتواجد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، منذ أمس الجمعة في مصر، حيث شارك في اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد شمال إفريقيا “لوناف”، المنعقد بالقاهرة.

وزار وزير الرياضة ورئيس “الفاف” وليد صادي بعثة نادي اتحاد العاصمة، المقيمة بالعاصمة المصرية القاهرة، قبل المواجهة المرتقبة أمام نادي الزمالك، لحساب إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وعبّر الوزير صادي، رفقة سعادة السفير، عن مساندتهما الكاملة للفريق، مؤكدين ثقتهما الكبيرة في قدرة أبناء اتحاد العاصمة على تشريف الألوان الوطنية والعودة باللقب القاري.

وسيحضر رئيس “لفاف”، أمسية اليوم السبت، مباراة إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، التي ستجمع بين الزمالك واتحاد الجزائر.

وسيستضيف نادي الزمالك المصري، اتحاد العاصمة، أمسية السبت، بداية من الساعة السابعة بتوقيت الجزائر، في إياب نهائي كأس “الكاف”.

وفاز اتحاد العاصمة، في لقاء الذهاب بهدف دون رد، ويسعى للتأكيد والعودة بالكأس إلى الجزائر.

