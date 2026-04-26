رئيس “الفاف” يهنئ رياض محرز

عمر سلامي
هنأ رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، نجم أهلي جدة السعودي، رياض محرز، بعد تتويجه مع ناديه بدوري أبطال آسيا.

وجاء في رسالة التهنئة: “‏الاتحاد الجزائري لكرة القدم، برئاسة وليد صادي، يهنئ لاعب المنتخب الوطني، رياض محرز، بعد تتويجه بدوري أبطال آسيا للنخبة مع ناديه الأهلي السعودي.”

وتوّج قائد “الخضر” رياض محرز أمسية السبت مع ناديه بدوري أبطال آسيا، للمرة الثانية تواليا.

وفاز أهلي جدة على ماتشيدا الياباني بهدف دون رد، سجل في الوقت الإضافي.

وساهم محرز في الفوز المحقق، حيث قدم تمريرة جميلة، قبل أن يحوّل زميله فيراس البريكان الكرة إلى الشباك في د96.

بوعالية هدافا مع الترجي الرياضي التونسي

