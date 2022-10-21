رئيس المجلس الدستوري السابق سفيرا للجزائر بكازاخستان

تم تعيين رئيس المجلس الدستوري السابق كمال فنيش سفيرا للجزائر في جمهورية كازاخستان بموجب مرسوم رئاسي.

وتضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسومان رئاسيان مؤرخان في 18 أكتوبر 2022، يقضيان بتعيين ســفيرين فـــوق الـعادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

المرسوم الأول يتعلق بتعيين كمال فنيش سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالعاصمة بآستانا (كازاخستان)،بداية من 19 سبتمبر 2022.

أما المرسوم الثاني فيقضي بتعيين الوزير السابق للعدل بلقاسم زغماتي سفيرا مفوضا فوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالعاصمة التشيكية براغ بداية من 22 جويلية 2022.