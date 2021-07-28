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الجزائر

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يصل إلى الجزائر

الشروق أونلاين
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رئيس المجلس الرئاسي الليبي يصل إلى الجزائر

حل رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد يونس المنفي، صبيحة الأربعاء، بالجزائر في إطار زيارة رسمية تدوم يومين.

وكان في استقبال المنفي بمطار هواري بومدين الدولي الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، وكذا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود.

وأفاد بيان للوزارة الأولى “الوزير الأول وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، يستقبل السيد محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، الذي يؤدي يومـي 28 و 29 جويلية الجاري، زيارة رسمية إلى الجزائر”.

كما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية الثلاثاء: “يشرع رئيس المجلس الرئاسي الليبي السيد محمد يونس المنفي،غدا الأربعاء، في زيارة رسمية للجزائر تدوم يومين، وسيحظى باستقبال رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في إطار مواصلة التعاون، تأكيدا لمتانة علاقات الأخوة بين الشعبين الشقيقين”.

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