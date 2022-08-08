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رئيس كولومبيا الجديد: الجزائريون شعب عظيم

الشروق أونلاين
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رئيس كولومبيا الجديد: الجزائريون شعب عظيم
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رئيس كولومبيا الجديد

شارك رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي مساء الأحد، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في مراسم تنصيب رئيس كولومبيا المنتخب غوستافو بيترو.

وحسب ما أفاد به بيان للمجلس صباح الإثنين، فقد نقل بوغالي للرئيس غوستافو بيترو، تهاني نظيره الجزائري، “وتمنياته له بالتوفيق في مهامه لقيادة البلاد إلى مزيد من الازدهار والتنمية والسلم”.

بدوره، عبّر رئيس كولومبيا الجديد عن “تحياته الخالصة للرئيس تبون، وللشعب الجزائري الذي وصفه بالشعب العظيم”، يضيف البيان.

وأصبح غوستافو بيترو أول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا. وقد أدى اليمين الدستورية يوم الأحد، أمام مئات آلاف الأشخاص في ساحة بوليفار بالعاصمة بوغوتا.

بوغالي يصلّ إلى بوغوتا لحضور حفل تنصيب رئيس كولومبيا الجديد

ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، حلّ رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي مساء السبت بكولومبيا، لحضور مراسم تنصيب الرئيس المنتخب للبلاد غوستافو بيترو، يوم الأحد بساحة بوليفار في العاصمة بوغوتا.

وكان في استقبال بوغالي لدى وصوله إلى مطار العاصمة بوغوتا، سفير الجزائر بكولومبيا أحمد هاشمي، وممثل عن وزارة الخارجية الكولومبية.

وفي كلمة ألقاها أمام وسائل الإعلام، “أبلغ رئيس المجلس الشعبي الوطني تحيات رئيس الجمهورية وتحياته للرئيس المنتخب، ولكافة الشعب الكولومبي”.

كما حضر بوغالي مأدبة عشاء أقامها الرئيس الكولومبي المنتهية ولايته إيفان دوك، على شرف الرؤساء والقادة الحاضرين وممثليهم.

وكان بيان سابق للمجلس، قد أعلن يوم السبت عن تكليف بوغالي بتمثيل الجزائر في مراسم تنصيب الرئيس المنتخب الجديد لكولومبيا غوستافو بيترو أوريغو.

و جاء في البيان أن بوغالي سيحظى بالمناسبة، بلقاء نظيره الكولومبي دافيد رسيرو، ورئيس مجلس الشيوخ الكولومبي روي بريراس.

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