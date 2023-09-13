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الجزائر

رئيس مجلس الشورى العماني يزور الجزائر

الشروق أونلاين
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رئيس مجلس الشورى العماني يزور الجزائر
أرشيف
الشيخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي

يحل رئيس مجلس الشورى لسلطنة عمان بالجزائر هذا الخميس بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي.

وأفاد بيان للمجلس، الأربعاء، أنه بدعوة من إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، يشرع الشيخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي، رئيس مجلس الشورى لسلطنة عمان في زيارة رسمية إلى الجزائر في الفترة الممتدة من 14 إلى 19 سبتمبر 2023.

وأضاف البيان أن هذه الزيارة ستكون فرصة لتوطيد علاقات الصداقة والأخوة التي تربط البلدين، كما ستكون مناسبة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في شتى الأصعدة لاسيما على المستوى البرلماني.

أشار البيان إلى أن الشيخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي، سيجري، خلال إقامته بالجزائر، محادثات مع رئيسي غرفتي البرلمان، كما ستكون له لقاءات مع عدد من المسؤولين في الدولة.

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