رابح ماجر: “شباب بلوزداد وشبيبة القبائل قادران على الذهاب بعيدا في رابطة الأبطال”

"حاليا.. مبابي هو أفضل لاعب في العالم وليس ميسي"

أعرب أسطورة كرة القدم الجزائرية، رابح ماجر، عن ثقته في قدرة ناديي شباب بلوزداد وشبيبة القبائل على الذهاب بعيدا في دوري أبطال أفريقيا، وهذا رغم صعوبة المهمة التي تنتظرهما على التوالي أمام صن داونز الجنوب أفريقي، ونادي الترجي التونسي.

وقال ماجر في حديث خص به موقع “العين الإماراتية”: “شباب بلوزداد برز بانتظام أدائه على الصعيدين القاري والمحلي على مدار سنوات، وأصبح يملك تقاليد كبيرة في المنافسة على الألقاب”.

وتابع: “من جهته، شبيبة القبائل يملك خبرة قارية كبيرة، ولو أنه يعاني من مشاكل فنية كبيرة خلال النسخة الحالية من الدوري الجزائري”.

وأتم: “أتمنى أن ينجح أحد الفريقين في إهداء الجزائر لقبا جديدا في المسابقة الأبرز للقارة الأفريقية”.

وبخصوص مرشحه للفوز بدوري أبطال أوروبا، قال النجم الأسبق لكرة القدم الجزائرية: “المنافسة ستكون قوية للغاية بين عدة فرق تملك كلها الإمكانات التي تسمح لها بالتتويج باللقب الأغلى في أوروبا، على غرار مانشستر سيتي وبايرن ميونخ وريال مدريد”.

وتابع: “شخصيا، أعتبر مانشستر سيتي الأقوى على الساحة الأوروبية، نظرا لامتلاكه مدربا كبيرا، بجانب قوة خط هجومه القادر على صناعة الفارق في أي لحظة”.

وواصل: “لا يمكن تجاهل ريال مدريد الذي يملك تقاليد كبيرة في المسابقة بجانب مدرب من أصحاب الخبرات، وأيضا تشكيلة رائعة من اللاعبين المخضرمين والواعدين”.

وأضاف: “بنفيكا ونابولي قادران أيضا على صنع المفاجأة في ظل المستويات القوية التي أظهراها في الدوري المحلي خلال الموسم الحالي”.

وأتم: “أعتقد أننا سنستمتع بكرة قدم رائعة خلال المباريات المتبقية في دوري أبطال أوروبا، نظرا لقوة جميع الفرق المتواجدة في ربع النهائي”.

وفي سياق آخر، كشف رابح ماجر عن رغبته في انتقال النجم المصري محمد صلاح للدوري الإسباني، حيث قال لـ”العين الرياضية”: “أتمنى رؤية نجم الفراعنة بقميص أحد عملاقي كرة القدم الإسبانية برشلونة أو ريال مدريد، لأن هذا الأمر من شأنه أن يعطي دفعة جديدة لمسيرته الكروية”.

وعن رأيه في أفضل لاعب في العالم حاليا، قال رابح ماجر :”بكل تأكيد هو النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي يفوق جميع منافسيه على جميع الأصعدة”.

وواصل أسطورة الجزائر حديثه قائلا: “مهاجم باريس سان جيرمان تعرض لمظلمة صارخة خلال نهائيات كأس العالم الأخيرة، لأنه كان يستحق الفوز بجائزة أفضل لاعب في المسابقة بعد المستويات القوية التي قدمها في جميع المباريات التي خاضها منتخب فرنسا”.

وأتم ماجر: “ليونيل ميسي لاعب كبير للغاية، غير أنه لم يكن أفضل من كيليان مبابي خلال المونديال الأخير”.