رابع هدف لـ “سليماني”

واصل اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني مساء السبت، تألّقه مع فريق أولمبيك ليون الفرنسي.

وخسر أولمبيك ليون بِنتيجة (3-5) أمام نادي بورتو، في مباراة ودّية لُعبت بِالبرتغال.

ودخل المهاجم سليماني إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 73، وحينها كان فريقه ليون الفرنسي مُتعادلا في النتيجة (2-2).

وتمكّن إسلام سليماني من هزّ شباك فريق بورتو البرتغالي، في الدقيقة الـ 81.

وبات سليماني وقد سجّل رابع هدف له، في المقابلات التحضيرية لِفريقه ليون هذه الصائفة. بعد أهدافه ضد: فريقَي بورغ أون براس وفيلفرانش الفرنسيَين وسبورتينغ لشبونة البرتغالي.