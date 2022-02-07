رحابي: هذا سبب تعليق عضوية إسرائيل في الإتحاد الإفريقي

قال الدبلوماسي والوزير السابق عبد العزيز رحابي، الإثنين، إن قرار تعليق عضوية الكيان الصهيوني كان “متوقعا”، مؤكدا أن الإتحاد الإفريقي يقوم على أساس محاربة الإستعمار والفصل العنصري.

وأوضح رحابي خلال نزوله ضيفا ببرنامج “ضيف التحرير “للقناة الإذاعية الثالثة أن كل المنظمات الدولية لها هوية، وهوية الاتحاد الأفريقي هي تحرير الشعوب والنضال من أجل الاستقلال، وهو العكس بالنسبة لإسرائيل التي أدينت بسبب سياسة الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحسب الدبلوماسي السابق، فإن قرار القمة يفي بثلاثة أهداف: “يتمثل في توضيح صلاحيات رئيس المفوضية وكذا تجنب التصويت داخل الاتحاد الأفريقي الذي قد يعني كسر التوافق وأخيراً إعادة المنظمة إلى رسالتها الأساسية، أي استكمال الاستقلال”.

وبشأن موضوع الصحراء الغربية، دعا ضيف القناة الثالثة الاتحاد الأفريقي إلى “استئناف الدور الذي كان يلعبه في سنوات السبعينيات كون هذا الملف يهم جميع الدول الأفريقية”.

وأكد في هذا الصدد أن على الجزائر أن تفخر بدعمها لنضال الشعب الصحراوي وأضاف قائلا “يجب أن يقال بوضوح، نحن نؤيد دولة تناضل من أجل استقلالها وقد فعلنا ذلك دائما لأنها جزء من هوية الجزائر”.

وبالعودة إلى المناورات المغربية، يرى رحابي أن هذا التحالف مع الكيان الصهيوني لا يمثل تهديدًا للجزائر “القوية في مواقفها وتأييد شعبها لسياستها الخارجية وسياستها الدفاعية الوطنية”.